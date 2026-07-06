Jak się dokonuje rzeczy niemożliwych? Rozmowa z Andrzejem Bargielem w Radiu RMF24

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!
Porozmawiamy o kulisach najnowszej wyprawy i o tym, dlaczego właśnie Nanga Parbat przez lata pozostawała jednym z największych wyzwań dla narciarzy wysokogórskich. Zapytamy, jak wygląda podejmowanie decyzji na wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów, kiedy od jednej oceny warunków zależy powodzenie całej ekspedycji i bezpieczeństwo zespołu.
Nie zabraknie pytań o przygotowania do ekstremalnych wypraw, rolę nowoczesnych technologii, wsparcie zespołu oraz o to, jak zmieniają się najwyższe góry świata pod wpływem zmian klimatu. Porozmawiamy również o granicy między sportową ambicją a odpowiedzialnością oraz o tym, dlaczego w górach czasem największym sukcesem jest decyzja o odwrocie.
Zapytamy także o kolejne cele. Czy po sukcesach na K2, Mount Evereście i Nanga Parbat są jeszcze miejsca, które chciałby zdobyć i z których chciałby zjechać na nartach? I co dziś daje większą satysfakcję – ustanawianie kolejnych rekordów czy możliwość przecierania zupełnie nowych szlaków?
Na Rozmowę specjalną Tomasza Terlikowskiego zapraszamy dziś o godzinie 15 do Radia RMF24, aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych.