Jak się dokonuje rzeczy niemożliwych? Rozmowa z Andrzejem Bargielem w Radiu RMF24

RMF24

Po historycznym zjeździe z Nanga Parbat Andrzej Bargiel po raz kolejny przesunął granice światowego skialpinizmu. Jak wygląda droga do wyczynu, którego wcześniej nie dokonał nikt? Co decyduje o tym, że w strefie śmierci można podjąć ryzyko, a kiedy trzeba zawrócić? O tym w Rozmowie specjalnej Radia RMF24 dziś o godzinie 15 porozmawiamy z Andrzejem Bargielem – pierwszym człowiekiem, który zjechał na nartach z wierzchołka K2, a niedawno jako pierwszy w historii dokonał pełnego zjazdu z Nanga Parbat bez użycia dodatkowego tlenu.

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Porozmawiamy o kulisach najnowszej wyprawy i o tym, dlaczego właśnie Nanga Parbat przez lata pozostawała jednym z największych wyzwań dla narciarzy wysokogórskich. Zapytamy, jak wygląda podejmowanie decyzji na wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów, kiedy od jednej oceny warunków zależy powodzenie całej ekspedycji i bezpieczeństwo zespołu.

Nie zabraknie pytań o przygotowania do ekstremalnych wypraw, rolę nowoczesnych technologii, wsparcie zespołu oraz o to, jak zmieniają się najwyższe góry świata pod wpływem zmian klimatu. Porozmawiamy również o granicy między sportową ambicją a odpowiedzialnością oraz o tym, dlaczego w górach czasem największym sukcesem jest decyzja o odwrocie.

Zapytamy także o kolejne cele. Czy po sukcesach na K2, Mount Evereście i Nanga Parbat są jeszcze miejsca, które chciałby zdobyć i z których chciałby zjechać na nartach? I co dziś daje większą satysfakcję – ustanawianie kolejnych rekordów czy możliwość przecierania zupełnie nowych szlaków?

Na Rozmowę specjalną Tomasza Terlikowskiego zapraszamy dziś o godzinie 15 do Radia RMF24, aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych.