Czy Polska powinna ograniczyć Ukrainie wsparcie? Mariusz Błaszczak w RMF FM

Dlaczego PiS uzależnia poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej od rozliczenia kwestii kultu Bandery i UPA. Czy spór historyczny nie osłabi polskiego wsparcia dla walczących Ukraińców?
Zapytamy również o projekt PiS zakładający obniżenie VAT i akcyzy na paliwa. Czy to realny sposób na tańsze tankowanie, czy przede wszystkim polityczna odpowiedź na wzrost cen po zakończeniu rządowego programu osłonowego?
Nie zabraknie pytań o sytuację w warszawskim ratuszu. Czy dymisje zastępczyń prezydenta Rafał Trzaskowski zamykają sprawę afery wokół Szpitala Południowego?
Czy PiS nadal będzie domagać się referendum w sprawie odwołania włodarza stolicy? Na koniec zapytamy także o przyszłość obozu prawicy. Czy inicjatywa Mateusz Morawiecki może stać się zalążkiem nowego politycznego projektu, czy pozostanie częścią Prawa i Sprawiedliwości?
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.