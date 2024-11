W Tatrach i na Podhalu przybywa śniegu. Na szczytach silny wiatr tworzy śnieżne zamiecie. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjść w wyższe partie. W Zakopanem rano leżało kilka cm śniegu.

Tatry, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Tatry nadeszło załamanie pogody. W nocy zaczął intensywnie padać śnieg, a dodatkowo w górach wieje silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 100 km na godzinę, co wzmaga poczucie zimna. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do -4 st. C i zapowiadane są duże mrozy - w weekend w Zakopanem temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni, a na szczytach nawet do minus 20 st. - przekazał przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

W Tatrach jest bardzo ślisko - szlaki częściowo są zasypane śniegiem, a w wyższych partiach pokryte lodem.

W związku z zapowiadanymi opadami śniegu pod koniec tygodnia może pojawić się zagrożenie lawinowe.

W związku z pogarszającymi się warunkami odradzamy wszelakich wyjść w góry - dodał Zając.



Opady śniegu także pogorszyły warunki do jazdy na podhalańskich drogach. Kierowcy wybierający się do Zakopanego powinni wymienić opony na zimowe.