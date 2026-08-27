Tragedia w Tatrach. Turysta z Czech spadł ze szlaku

RMF24

Tragedia w Tatrach: ze szlaku Orla Perć, na odcinku przebiegającym przez Granaty, spadł turysta - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Niestety, mężczyzna nie przeżył upadku z wysokości 100 metrów.

Do zdarzenia doszło około godziny 11:00 w czwartek.

Dostaliśmy informację od osób trzecich, że widzieli spadającego turystę w rejonie Skrajnego Granatu. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został śmigłowiec z ratownikami TOPR - poinformował w rozmowie z naszym dziennikarzem ratownik dyżurny TOPR Rafał Kubacki.

Niestety, po desancie okazało się, że jest to najgorsza z możliwych końcówka tej wycieczki. Ratownikom pozostał smutny obowiązek transportu tego ciała poza obszar Tatr - dodał.

Wiadomo, że mężczyzna, który zginął, był obywatelem Czech. Po górach spacerował z kolegą.

Pytany o przyczyny tragedii, ratownik dyżurny TOPR odparł: „Być może potknięcie, poślizgnięcie na stromych trawach, które - ze względu na porę roku - bardzo często w okresie porannym są śliskie, występuje rosa”.