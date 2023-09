Pomarańczowa fala dobra rozlała się w ostatni weekend po Tatrach. Ponad 135 osób z niepełnosprawnościami (Skarby) dzięki niemal 250 wolontariuszom (Szerpom) zrealizowało swoje marzenia odbywając swoje górskie wyprawy. Tym razem celem było między innymi Morskie Oko, Hala Gąsienicowa, Kasprowy Wierch, Rusinowa Polana i Gęsia Szyja oraz Kościelec.

W Tatrach odbyła się spektakularna akcja charytatywna / Materiały prasowe

W piątek 1 września Maciek Skowronek, chłopak urodzony z dziecięcym porażeniem mózgowym wszedł na Rysy. Zakończyła się 3. edycja akcji Szerpowie Nadziei zorganizowana przez harcerzy ze Śląska i Zagłębia, a wsparta przez hufce z całej Polski.

Szerpowie i ich Skarby

Pokazujemy, że niemożliwe nie istnieje - mówi Radiu RMF FM Magda z Łodzi, harcerka, członkini Szerpów Nadziei, szefowa zespołu, który pomógł wejść na Kościelec Frankowi Szewczykowi, nastoletniemu chłopakowi spod Częstochowy, który od urodzenia porusza się wyłącznie na wózku. Rok przygotowań, treningów i obozów kondycyjnych, po to, by zobaczyć uśmiech szczęścia na twarzy Skarba.

Większość Szerpów to obecni lub byli harcerze, dla których pomaganie innym to zaszczytna służba, a ponieważ każdy z nich kocha góry i chce spędzać w nich każdą wolną chwilę, to bycie Szerpem Nadziei jest dla wyjątkowym doświadczeniem.

Tu spotykają się ludzie, których dobre serca biją górskim rytmem - mówi w reportażu RMF24.PL jeden z Szerpów. Nie wyobrażam sobie, żeby żyć tylko dla siebie - dodaje Szerpka Magda, a wtóruje jej Szerpka Marta z Będzina: Pomaganie zmienia wszystko. Zmienia podejście do życia, do ludzi, do rodziny, do pracy, do wszystkiego co się dzieje wokół. Nic już nie jest takie samo.

Dla nas to siła i energia na cały rok - powtarzają wdzięczni rodzice Skarbów i brakuje im słów, żeby dziękować swoim górskim opiekunom. Oni zmienili życie naszych Skarbów - dodają.

Krzysztof "Sopel" Sobczyk, pomysłodawca i główny organizator akcji pochodzi z Jastrzębia-Zdroju, więc nic dziwnego, że ludzie i instytucje z tego pięknego śląskiego miasteczka zaangażowały się w akcję. Zapytany o ocenę całej tegorocznej akcji mówi z nieukrywaną dumą. To jakby zapytać budowniczego, czy podoba mu się dom, który zbudował! Dom został zbudowany i teraz ocenią go inni. Ocenią nas Skarby i Szerpowie.

Kolejna edycja akcji Szerpowie Nadziei - za rok.

Patronat redakcyjny nad akcją objęły redakcje RMF FM i RMF24.PL.

