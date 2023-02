Krynica-Zdrój to kolejne z miast partnerskich, które otrzymało replikę flagi Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Oficjalnego wręczenia symbolu igrzysk dokonali marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz prezes komitetu organizacyjnego Marcin Nowak.

Krynica-Zdrój to kolejne z miast partnerskich, które otrzymało replikę flagi Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. / Materiały prasowe

W Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju nastąpiło natomiast symboliczne przekazanie flagi na ręce burmistrza - Piotra Ryby. W uroczystości wzięli udział: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba, radna sejmiku województwa małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, poseł Patryk Wicher, zastępca burmistrza Paweł Maślanka oraz prezes komitetu organizacyjnego Marcin Nowak.

Zobacz również: Salamandra Sandra kolejną maskotką Igrzysk Europejskich w Krakowie

Goście podkreślili, że współtworzenie największej europejskiej multidyscyplinarnej imprezy sportowej tego roku jest dla Krynicy-Zdroju ogromnym zaszczytem. Marszałek Witold Kozłowski zaznaczył, że miasto z pewnością zyska jeszcze większą popularność.

Krynica-Zdrój wpisze się trwale w historię ruchu olimpijskiego. Myślę, że miasto zyska bardzo dużo, szczególnie jeśli chodzi o dodatkową promocję. Naszym wspólnym celem jest wprowadzenie całej Małopolski na salony europejskich regionów, a do tego trzeba użyć potężnego instrumentu promocyjnego jakim będzie transmisja całego wydarzenia do 40 krajów Europy - powiedział Kozłowski.

"To duża szansa dla naszego miasta"

Prezes komitetu organizacyjnego Marcin Nowak zachwalał zaplecze, jakim dysponuje Krynica-Zdrój. Góra Parkowa to wspaniałe miejsce, znane każdemu Polakowi, a teraz będzie bogatsza o kolejny nowoczesny element infrastruktury sportowej. Jestem przekonany, że będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat. Kolejny obiekt sportowy dojdzie do bogatego wachlarza infrastruktury sportowej Małopolski. Krynica historycznie i geograficznie jest miastem, o którym każdy Polak wie, a jeśli nie, to nadrobi tę wiedzę dzięki Igrzyskom Europejskim - zaznaczył Nowak.

Burmistrz Piotr Ryba przyznał, że miasto jest bardzo dobrze przygotowane na tegoroczne igrzyska. Mamy już podpisane umowy z wykonawcami modernizacji Hali Lodowej. Podobnie jest w przypadku toru dual track na Górze Parkowej. W piątek otwieramy przetarg na budowę trasy MTB XCO - oznajmił. To duża szansa dla naszego miasta. Transmisje w radiu, telewizji i Internecie to dla nas wielkie wyróżnienie i zrobimy wszystko żeby temu podołać - zapewnił.

Krynica-Zdrój areną zmagań w trzech dyscyplinach

Krynica-Zdrój będzie areną zmagań w trzech dyscyplinach sportu. Na Górze Parkowej ścigać będą się kolarze górscy, w Hali Lodowej odbędą się natomiast zawody w taekwondo i judo. Stawka będzie wysoka, bowiem we wszystkich trzech sportach będą do zdobycia punkty kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Dodatkowo zawody w kolarstwie górskim będą mieć rangę mistrzostw Europy, a w przypadku judo rozegrane zostaną drużynowe mistrzostwa Starego Kontynentu.

III Igrzyska Europejskie Kraków - Małopolska to największa multidyscyplinarna impreza sportowa 2023 roku na Starym Kontynencie. Ponad siedem tysięcy sportowców w całej Europy przez 12 dni będzie walczyć nie tylko o medale igrzysk, czy mistrzostw Europy, ale również o bilety do Paryża.