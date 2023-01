Dzisiaj rozpoczyna się druga tura naboru wolontariuszy do Igrzysk Europejskich 2023. W pierwszej zgłosiło się 4836 chętnych. Potrzeby są jednak znacznie większe. Druga tura potrwa do końca marca.

/ Materiały prasowe

Komitet Organizacyjny Igrzysk Europejskich ogłosił we wtorek drugą rundę naboru wolontariuszy, która potrwa do końca marca. Dotychczas (stan na 17 stycznia) zgłosiło się 4836 osób. Organizatorzy szacują, że do sprawnego przeprowadzenia imprezy potrzebne będzie wsparcie około 8 tysięcy wolontariuszy.

Wolontariat w trzech słowach to dla mnie uśmiech, przygoda i młodość – mówi 59-letni Tomasz Karnia z Dąbrowy Górniczej, który ma za sobą udział w 91 wydarzeniach, a teraz szykuje się do Igrzysk Europejskich.

Do rozpoczęcia imprezy pozostało nieco ponad pięć miesięcy. Do Krakowa, Krynicy-Zdroju, Zakopanego, Tarnowa, Nowego Targu, Nowego Sącza, Krzeszowic, a także do Chorzowa, Rzeszowa i Wrocławia przyjadą najlepsi sportowcy z całej Europy.

Szansa dla seniorów

Organizatorzy Igrzysk Europejskich czekają jednak nie tylko na młodych ludzi. Oferta jest skierowana również do seniorów i specjalnie dla nich przygotowano formularze w wersji papierowej. Znajomość języków obcych nie jest konieczna. To dodatkowy atut przy rekrutacji, ale przewidywane są też stanowiska, na których znajomość języków nie będzie wymagana.

Wszelkie informacje na temat wolontariatu przy Igrzyskach Europejskich Kraków – Małopolska 2023 można znaleźć na stronie internetowej www.ie2023.pl/wolontariat

Igrzyska Europejskie Kraków – Małopolska rozpoczną się 21 czerwca 2023 roku i potrwają do 2 lipca. Około 7000 sportowców z 48 krajów Europy będzie rywalizować nie tylko o medale Igrzysk Europejskich. Stawką będą również kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, a wielu dyscyplinach także mistrzostwa Europy.