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Już 14 sierpnia 2026 roku Zakopane stanie się centrum europejskiej kultury regionalnej i pasterskiej. Na Górnej Równi Krupowej rozpoczynają się Europejskie Targi Produktów Regionalnych, które przez pięć dni będą przyciągać miłośników tradycyjnych smaków, rękodzieła i muzyki ludowej z różnych zakątków Europy.

W połowie sierpnia Zakopane zamieni się w tętniące życiem miejsce spotkań pasjonatów kultury regionalnej, tradycji pasterskich i miłośników niepowtarzalnych smaków. Europejskie Targi Produktów Regionalnych, które odbędą się na Górnej Równi Krupowej, zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń tego lata w regionie Podhala.

Przez pięć dni, od 14 sierpnia, odwiedzający będą mieli okazję spróbować wyjątkowych potraw z górzystych regionów Europy, poznać sekrety tradycyjnego pasterstwa oraz wziąć udział w licznych warsztatach i koncertach. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który zadowoli zarówno miłośników kuchni regionalnej, jak i osoby zainteresowane folklorem i rękodziełem.

Pierwszy dzień Targów to przede wszystkim wielkie święto serów. Odbędzie się wtedy prestiżowy konkurs Oscypka i Serów Wszelakich, podczas którego jury wyłoni najlepszy oscypek oraz inne sery. To wyjątkowa okazja, by spróbować produktów przygotowanych przez lokalnych baców i serowarów. Na stoiskach nie zabraknie także kuchni przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich, a na scenie pojawią się zespoły z Polski i Litwy, prezentując bogactwo muzyki i tańca ludowego. Dla zainteresowanych przygotowano także warsztaty z twórcami ludowymi oraz spotkania z rękodzielnikami.

program XVII Europejskich Targów Prokuratorów Regionalnych 2023

Drugi dzień Targów upłynie pod znakiem kulinariów i tradycji pasterskich. Akademia Kulinarna zaprezentuje pokazy gotowania, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w degustacjach oraz posiadach pasterskich. W tym dniu zostaną również wręczone nagrody dla najlepszego Bacy i Serowara w konkursie Oscypka i Serów Wszelakich. Wieczorem na scenie pojawi się zespół Trebunie Tutki, znany z wyjątkowego łączenia tradycji góralskiej z nowoczesnymi brzmieniami.

Trzeci dzień poświęcony będzie kulturze romskiej. W ramach Dnia Romskiego odbędą się warsztaty muzyczne oraz degustacje tradycyjnych potraw romskich. Tego dnia ogłoszeni zostaną także laureaci na najlepszy produkt Europejskich Targów Produktów Regionalnych. Wieczór upłynie pod znakiem koncertów zespołów Dikanda, Sendeiovici Gypsy Band oraz Imperio, które zaprezentują bogactwo muzyki romskiej.

Ostatnie dwa dni wydarzenia to święto polsko-słowackiej kultury ludowej. Na odwiedzających czekają koncerty, występy regionalne, degustacje oraz pokazy kulinarne. Oficjalne zakończenie Targów uświetnią koncerty zespołów Passport Control i Future Folk, które zadbają o niezapomnianą atmosferę finału.

Przez cały czas trwania Targów na Górnej Równi Krupowej dostępna będzie strefa gastronomiczna, w której będzie można spróbować najlepszych oscypków oraz innych regionalnych przysmaków przygotowanych przez miejscowe restauracje. Na licznych stoiskach swoje wyroby zaprezentują twórcy regionalni, rękodzielnicy oraz mali producenci, oferując unikatowe produkty, które stanowią kwintesencję góralskiej tradycji.

Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem to niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie smaków, dźwięków i tradycji, które od wieków kształtują tożsamość górskich regionów Europy. To wydarzenie, które łączy pokolenia i pozwala odkrywać bogactwo kultury ludowej w wyjątkowej, tatrzańskiej scenerii.