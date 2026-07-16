Brutalny atak w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni quadów skazany

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Jest wyrok dla właściciela wypożyczalni quadów w Zakopanem. Stanisław G. został skazany na siedem miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za atak nożem na mężczyznę, który sprzeciwiał się przejazdom pojazdów terenowych przez prywatne grunty. Sąd orzekł także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego Tomasza Guta w wysokości 11 tys. zł oraz obciążył oskarżonego kosztami sądowymi.

„Dokonał umyślnego zamachu na życie Tomasza Guta”

Do zdarzenia doszło 19 stycznia 2025 r. na terenie wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych w Zakopanem. Według ustaleń śledczych Stanisław G. zaatakował nożem jednego z mieszkańców, który wraz z innymi osobami domagał się zaprzestania przejazdów quadów z turystami przez prywatne grunty. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili ataku Stanisław G. miał blisko 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ogłaszając wyrok, sędzia Marek Marchalewicz z Sądu Okręgowego w Zakopanem mówił, że oskarżony „dokonał umyślnego zamachu na życie i zdrowie Tomasza Guta”, dwukrotnie wyprowadzając ciosy nożem trzymanym w ręku. Jak podkreślił, naraził tym pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Gut miał rany cięte przedramienia i dłoni.

Sąd uznał, że Stanisław G. działał umyślnie, będąc pod wpływem alkoholu, z błahego powodu.

Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że wina oskarżonego nie budzi żadnych wątpliwości. Wskazał, że Stanisław G. przyznał się do popełnienia czynu.

Tylko reakcji pokrzywdzonego należy zawdzięczać, że zachowanie napastnika nie spowodowało poważniejszych konsekwencji – mówił sędzia.

Jak wskazał sąd, gdy oskarżony przyjechał na miejsce, miał przy sobie nóż. Wyjął go z kieszeni i podszedł do grupy osób, wśród których znajdował się pokrzywdzony. Jednocześnie kierował pod jego adresem wulgarne i obraźliwe określenia oraz groźby pozbawienia życia.

„Wyrok jest satysfakcjonujący, ale pytanie, czy nauczy czegoś ludzi”

Poszkodowani, oskarżyciele posiłkowi: Tomasz Gut (P) i Krzysztof Knapczyk (L), zdj. PAP Grzegorz Momot

Po ogłoszeniu wyroku Tomasz Gut powiedział dziennikarzom, że orzeczenie jest dla niego satysfakcjonujące. Jak zaznaczył, najważniejsze jest jednak to, czy wpłynie ono na przestrzeganie prawa przez organizatorów turystycznych przejazdów pojazdami terenowymi.

Wyrok jest satysfakcjonujący, ale pytanie, czy nauczy czegoś ludzi, którzy jeżdżą pojazdami terenowymi po naszych polach, łamią nasze prawo własności i go nie respektują. W tej sprawie zmieniło się na tyle, że samorządy zauważyły problem i wprowadziły regulacje dotyczące poruszania się pojazdami terenowymi. Inna sprawa to przestrzeganie tych przepisów i respektowanie ich przez wypożyczalnie – powiedział Gut.

Jak dodał, problem został dostrzeżony także w innych miejscowościach turystycznych w Polsce.

To nie jest normalne, żeby wypożyczalnie zarabiały na cudzej własności. Zależy nam, żeby ten proceder się skończył, bo są to działania nielegalne – podkreślił.

Pełnomocnik pokrzywdzonego zapowiedział, że będzie analizował możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym przeciwko oskarżonemu.

Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca Stanisława G. poinformował, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia rozważy wniesienie apelacji.

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