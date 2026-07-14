Zaginęły 33 lata temu. Służby nie odpuszczają i chcą wiedzieć, co zaszło pod Tatrami

RMF24

Po 33 latach Archiwum X i śledczy z Prokuratury Krajowej spróbują ustalić, co wydarzyło się z dwiema licealistkami z Warszawy, które przyjechały na ferie pod Tatry. Reporter RMF FM Maciej Sołtys wypytał fachowców, co dokładnie zamierzają zbadać.

Jak tłumaczy Eryk Stasielak z Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK śledczy zbadają dwie wersje wydarzeń, do których doszło w 1993 r.

Mówię konkretnie o wyjściu dziewczyn w góry i ich zaginięciu tam, ewentualnie wątku dotyczącym sekt – powiedział naszemu reporterowi.

Miesiąc temu śledztwo zostało umorzone, ale sprawa wciąż będzie prowadzona przez policjantów z Archiwum X. Funkcjonariusze mają wrócić m.in. do badań w terenie.

Czy to będzie w górach, czy bardziej w okolicach Zakopanego, a może też i w innych miejscach - tego na tym etapie nie mogę ujawnić. Na pewno nie odpuścimy tej sprawy aż do przedawnienia, które nastąpi za siedemnaście lat – dodał prokurator Stasielak.

Siedemnastoletnie warszawskie licealistki zaginęły w styczniu 1993 r. podczas zimowych ferii w Zakopanem. Mimo upływu ponad trzech dekad nigdy nie odnaleziono ich ciał.