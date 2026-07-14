Zaginęły 33 lata temu. Służby nie odpuszczają i chcą wiedzieć, co zaszło pod Tatrami

Jak tłumaczy Eryk Stasielak z Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK śledczy zbadają dwie wersje wydarzeń, do których doszło w 1993 r.
Mówię konkretnie o wyjściu dziewczyn w góry i ich zaginięciu tam, ewentualnie wątku dotyczącym sekt – powiedział naszemu reporterowi.
Miesiąc temu śledztwo zostało umorzone, ale sprawa wciąż będzie prowadzona przez policjantów z Archiwum X. Funkcjonariusze mają wrócić m.in. do badań w terenie.
Czy to będzie w górach, czy bardziej w okolicach Zakopanego, a może też i w innych miejscach - tego na tym etapie nie mogę ujawnić. Na pewno nie odpuścimy tej sprawy aż do przedawnienia, które nastąpi za siedemnaście lat – dodał prokurator Stasielak.
Siedemnastoletnie warszawskie licealistki zaginęły w styczniu 1993 r. podczas zimowych ferii w Zakopanem. Mimo upływu ponad trzech dekad nigdy nie odnaleziono ich ciał.