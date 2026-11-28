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Polska, Francja i sześć innych państw wezwały w sobotę władze Autonomii Palestyńskiej do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich w pierwszym kwartale 2027 roku. Głosowanie, pierwotnie planowane na sobotę, zostało przełożone na 11 września 2027 roku.

Palestyńczycy modlący się na drodze patrolowanej przez izraelskie wojsko (fot. Middle East Images/ABACA/Abaca)

Palestyńczycy modlący się na drodze patrolowanej przez izraelskie wojsko (fot. Middle East Images/ABACA/Abaca) / East News

Pod oświadczeniem podpisali się ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji, Australii, Belgii, Luksemburga, Kanady, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Szefowie dyplomacji podkreślili, że przeprowadzenie wolnych i transparentnych wyborów jest niezbędne dla zachowania zasad demokracji. Ich zdaniem nowy mandat pozwoliłby palestyńskim przywódcom reprezentować dążenia społeczeństwa do „godności, wolności i samostanowienia”.

Autorzy komunikatu zwrócili uwagę, że od ostatnich powszechnych wyborów minęło już 20 lat. Przypomnieli również o odroczeniu głosowania, które miało odbyć się w 2021 roku.

„Brak wyborów pozbawia naród palestyński prawa do demokratycznego wyrażenia swoich poglądów poprzez pójście do urn” – napisano w oświadczeniu, cytowanym przez AFP.

Abbas przesunął wybory na wrzesień

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ogłosił 11 października, że wybory parlamentarne na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy zostaną przesunięte na 11 września 2027 roku. Na ten sam termin wyznaczono wybory prezydenckie.

Abbas uzasadniał decyzję izraelskimi atakami, rozbudową osiedli żydowskich na ziemiach palestyńskich, przemocą ze strony osadników oraz ograniczeniami w przemieszczaniu się Palestyńczyków po okupowanym Zachodnim Brzegu.

Izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar odrzucił te zarzuty. Określił je jako „absurdalne kłamstwo”, mające służyć uniknięciu odpowiedzialności i rozliczenia.

Palestyńskie terytoria pozostają podzielone

Palestyńczycy po raz ostatni wybierali prezydenta w 2005 roku, a parlament – rok później. W wyborach parlamentarnych w 2006 roku zwyciężył Hamas. W 2007 roku islamistyczne ugrupowanie siłą przejęło kontrolę nad Strefą Gazy, wypierając z niej siły lojalne wobec Abbasa i jego ruchu Fatah.

Od tamtego czasu Strefa Gazy znajduje się pod kontrolą Hamasu, a Autonomia Palestyńska, zdominowana przez Fatah, zarządza częścią Zachodniego Brzegu. Kadencja Abbasa formalnie wygasła w 2009 roku, jednak nadal sprawuje on władzę, wydając dekrety.

Od października 2025 roku w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni. Izrael nadal kontroluje jednak około 60 proc. jej terytorium i prowadzi ataki – wynika z informacji przytoczonych przez AFP. Ponad 80 proc. budynków w Strefie Gazy zostało zniszczonych lub uszkodzonych, a setki tysięcy mieszkańców żyją w namiotach oraz tymczasowych schronieniach.