Pękła główna magistrala wodociągowa na ulicy Małe Żywczańskie w Zakopanem. Zachodnia część nie ma wody.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa w Zakopanem informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w piątek od godz. 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody mi. in. przy ulicach: Kasprusie, os. Kasprusie, Ks. Stolarczyka, Pod Lipkami, Małe Żywczańskie, Andrzeja Struga, Droga do Wantuli, Droga do Daniela, Strążyska, Regle, Bogdańskiego, Skibówki, Kościeliska, Kościelna, Za Strugiem, Wojciecha Brzegi, Mraźnica, Droga na Buńdówki, Droga do Walczaków, Ubocz, Generała Sosnkowskiego, Powstańców Śląskich, Polana Szymoszkowa, Sobiczkowa, Sobiczkowa Bór, Czajki, Nędzy Kubińca" - czytamy w komunikacie miejskiej spółki.



Z brakiem wody boryka się cała zachodnia część Zakopanego, od dzielnicy Małe Żywczańskie w kierunku Kościeliska. W miejscu wycieku na głównej magistrali wodociągowej od południa pracują ekipy naprawcze.