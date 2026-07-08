Awantura na SOR-ze w Nowym Targu. Pacjenci zaatakowali personel medyczny

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Agresywni pacjenci na SOR-ze w Nowym Targu. W nocy z 6 na 7 lipca policjanci dwukrotnie interweniowali na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Jedna z pacjentek miała zaatakować ratowniczkę medyczną podczas wykonywania obowiązków, a nietrzeźwy mężczyzna kierował groźby wobec personelu medycznego.

Dwie interwencje policji jednej nocy na SOR-rze w Nowym Targu

Do zdarzeń doszło w nocy z 6 na 7 lipca. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu dwukrotnie musieli interweniować na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po zgłoszeniach dotyczących agresji wobec pracowników placówki.

Podczas pierwszej interwencji 68-letnia pacjentka, która otrzymywała pomoc, miała znieważyć ratowniczkę medyczną oraz naruszyć jej nietykalność cielesną w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. W tej sprawie prowadzone są czynności pod kątem popełnienia przestępstwa. Kobiecie może grozić kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Niedługo później policjanci ponownie pojawili się na SOR-ze. Tym razem powodem była awantura wywołana przez 34-letniego mieszkańca gminy Nowy Targ. Nietrzeźwy mężczyzna, będący pacjentem oddziału, miał krzyczeć, wszczynać awanturę oraz kierować groźby wobec personelu medycznego.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu został ukarany grzywną.

Medycy pod szczególną ochroną prawa

Policja przypomina, że osoby wykonujące zawody medyczne podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzystają ze szczególnej ochrony prawnej. Dotyczy to m.in. lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Znieważenie medyka podczas wykonywania obowiązków służbowych jest traktowane jako przestępstwo ścigane z urzędu. Oznacza to, że po zgłoszeniu sprawą zajmują się odpowiednie organy - policja i prokuratura - a nie sam pokrzywdzony.

Za znieważenie osoby chronionej prawem, w tym medyka podczas wykonywania czynności zawodowych, sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do roku.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą za naruszenie nietykalności cielesnej. W zależności od okoliczności sprawy kara może być wyższa i w najcięższych przypadkach sięgać nawet kilku lat więzienia.

Personel medyczny wykonuje niezwykle odpowiedzialną służbę, a wszelkie przejawy agresji wobec osób niosących pomoc będą spotykały się ze stanowczą reakcją policji – podkreślają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Agresja wobec pracowników ochrony zdrowia pozostaje jednym z poważnych problemów w polskich placówkach medycznych. Służby apelują, by wszelkie przypadki gróźb, zniewag czy przemocy wobec personelu zgłaszać odpowiednim organom.