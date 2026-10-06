Zabili kozę na zapleczu lokalu gastronomicznego. Czy cudzoziemcy unikną kary?

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Trzech mężczyzn - dwóch obywateli Bangladeszu i obywatel Indii - zabiło kozę na zapleczu jednego punktów gastronomicznych w Wałbrzychu. Przekonywali, że w ich krajach to normalne zachowanie. Prokuratura Rejonowa skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec cudzoziemców.

Do zdarzenia, które będzie mieć swój finał w sądzie, doszło pod koniec 2025 roku w Wałbrzychu. Dwóch obywateli Bangladeszu i jeden obywatel Indii zabiło kozę na zapleczu punktu gastronomicznego w Wałbrzychu. Chwilowo nie była tam prowadzona działalność, bo lokal przechodził remont.

Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Zauważył ich świadek, który zaalarmował policjantów.

W rozmowie z nimi obcokrajowcy przekonywali, że w ich krajach to normalne postępowanie i nie wiedzieli, że w Polsce jest ono zabronione – mówi nadkom. Marcin Świeży z Komendy Powiatowej Policji w Wałbrzychu.

Czy sąd umorzy postępowanie karne?

O skierowaniu wniosku do sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego poinformował prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Wałbrzychu.

Prok. Pindera wyjaśnił, że to, czy sąd uwzględni wniosek, zależy od oceny społecznej szkodliwości tego czynu. Sąd może przychylić się do stanowiska prokuratury, jeśli uzna, że nie był on znaczny.

To jest kwestia ocenna. Zdarza się, że sądy uwzględniają taki wniosek - powiedział prok. Pindera.

Wpłynięcie wniosku potwierdziła sędzia Agnieszka Połyniak z Sądu Okręgowego w Świdnicy. Nie został on jednak jeszcze rozpatrzony z uwagi na chorobę sędziego i nie wyznaczono terminu rozprawy.

Sędzia Połyniak przekazała, że wniosek o umorzenie dotyczy wszystkich obcokrajowców zamieszanych w śmierć zwierzęcia.

Żadna decyzja merytoryczna dotycząca tej sprawy jeszcze nie zapadła. Akta i wniosek o umorzenie znajdują się w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Wniosek jest obowiązujący - powiedziała sędzia Połyniak.

Koza miała zostać zjedzona

Mężczyźni przyjechali do pracy w Polsce, a dwóm z nich koza miała służyć za posiłek. Obywatel Indii przekonywał, że jest wegetarianinem i nie przyznał się do winy.