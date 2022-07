Już 14 lipca rozpocznie się 10. edycja biegowego święta w Lądku-Zdroju. 4 dni zawodów, 8 tras i ponad 4 tysiące zawodników. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich po raz kolejny integruje środowisko biegaczy - zarówno tych, którzy stawiają pierwsze kroki w biegowej przygodzie, jak i zawodowców.

/ Materiały prasowe

Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich to obecnie jedna z największych imprez biegowych w Polsce. W tym roku obchodzimy jubileusz - 10 lat od pierwszego startu w ramach DFBG.

14-17 lipca: Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich w Lądku-Zdroju

DFBG to zawody o zróżnicowanym stopniu doświadczenia biegowego. Krótki dystans to 10 km, najdłuższy - 240 km. To doskonała okazja do sprawdzenia swoich możliwości i wyścigu, ale również rozpoczęcia przygody z biegami po górach.

Bieganie po górach wciąga. Widzimy zawodników, którzy z każdym rokiem zapisują się na kolejne dystanse. I tak z 10 kilometrów przechodzą przez półmaraton, maraton, ponad 100 km czy koronne 240 km. DFBG to z jednej strony zawody i wyścig, z drugiej - promocja sportu, aktywności. Jesteśmy bardzo dumni widząc, jak impreza się rozwija i dołączają do niej kolejni Zawodnicy. Każdy z nich zasługuje na uznanie i brawa - komentuje Piotr Hercog, Dyrektor zawodów i sędzia główny Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich.

Dystanse DFBG:

240 km - Bieg Siedmiu Szczytów

130 km - Super Trail

110 km - K-B-L

68 km - Ultra Trail

45 km - Złoty Maraton

33 km - Golden Mountains Trail

21 km - Złoty Półmaraton

10 km - Trojak Trail

Trasy przebiegają przez przepiękne tereny Ziemi Kłodzkiej. Nad organizacją pracuje ponad 200. osób, które dbają o najmniejszy szczegół kluczowego wydarzenia organizowanego przez Fundację Maratony Górskie.

10. edycja wymaga specjalnej oprawy. Mogę zapewnić, że przed nami wyjątkowa odsłona biegowego święta, mnóstwo atrakcji, niesamowity czas dla biegaczy i kibiców - tłumaczy Piotr Hercog.

Goście specjalni DFBG

/ Materiały prasowe

Jubileusz trzeba świętować - w związku z tym na głównej scenie pojawią się goście specjalni. Sobotni cykl rozpocznie rozmowa Macieja Sokołowskiego z Piotrem Hercogiem o 10. latach DFBG. O godzinie 16.15 na scenie wystąpi Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum. Następnie Joanna Jóźwik, lekkoatletka specjalizująca się w biegu na 800 m, multimedalistka Mistrzostw Polski. Wystąpi również Dominika Stelmach, ultramaratonka, trenerka personalna i instruktorka PZLA. Na swoim koncie ma Wicemistrzostwo Świata w Długodystansowym Biegu Górskim (2018) czy Mistrzostwo Polski w Maratonie (2017). Jest globalną zwyciężczynią i rekordzistką świata Wings For Life (68,2 km) oraz Rekordzistką Europy w Biegu na 100 km (7 godzin 4 minuty).

Muzyczna scena w Lądku-Zdroju

Tegoroczny program wypełnią również koncerty - w sobotę w Muszli Koncertowej wystąpi lokalny zespół Skrzynczanki. Wieczorem, o godzinie 21.00 na scenie pojawi się zespół Footprints On The Moon, którego członkowie pochodzą z Kłodzka.

Licytacja dla Piszkowic!

/ Materiały prasowe

Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich od lat angażuje się w pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Dzięki wsparciu wielu osób DFBG od lat pomaga dzieciom z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach. Nie ma niedzieli bez Piszkowic i osoby, która jest w to najbardziej zaangażowana i której energia i determinacja spowodowała, że dzieci z Piszkowic mają choć w jakimś stopniu lepiej w swojej codziennej walce - mowa oczywiście o Henryce Szczepanowskiej

Dla Piszkowic biegamy i licytujemy. Niedzielny dystans 10. kilometrów to bieg charytatywny Trojak Trail - zysk z wpisowych tego biegu przekazujemy na potrzebujące dzieci. Choć to bieg górski i można się pościgać po przepięknych terenach wokół Lądka-Zdroju, to mimo wszystko najważniejszym celem jest pomoc! Na pokonanie 10. kilometrów biegacze mają aż 3 godziny - można zatem wybrać prędkość turystyczną, a dołoży się cegiełkę dla tych, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. Zapisy na Trojak Trail prowadzone są do ostatniej chwili - warto skusić się piękny bieg!

Również w niedzielę odbywa się licytacja przedmiotów od ludzi sportu, kultury, a co najważniejsze - ludzi dobrej woli, którzy w ten sposób wspierają najmłodszych. Po biegu, około godziny 13.30 w Muszli Koncertowej odbędzie się licytacja, czyli jeden z głównych punktów niedzielnego programu - "Licytacja dla Piszkowic". W tym roku zbierane są pieniądze na ortezy - potrzebuje ich większość spośród 50. dzieci będących w Piszkowicach. W tym roku na licytację trafiły m.in.:

● Zestaw biegacza z dedykacją od Piotra Hercoga

● Zestaw z autografem od Krzysztofa Wielickiego

● Książka z autografem od Piotra Pustelnika

● Najnowsza książka Wojciecha Manna z dedykacją

● Płyta od Tomka Organka i Tomka Lewandowskiego z autografami

● Zestaw miniaturek pociągów z kolekcji Tomka Jeleńskiego z Radia 357

● Prace dzieci z Ukrainy - z gromady Domaniwka, obwód Mikołajowski

● Płyty z autografem od Marka Niedźwieckiego

● Historyczna koszulka startowa z autografami Magdaleny Gwizdoń, Krysi Pałki, Moniki Hojnisz i Weroniki Nowakowskiej

● Koszulka z autografem m.in. Bartka Przedwojewskiego

Dołączenie do Trojak Trail - biegu charytatywnego, możliwe jest w zasadzie do ostatniej chwili, na miejscu, w Biurze Zawodów. Podobnie z pozostałymi dystansami - w przypadku wolnych miejsc można się dopisać bezpośrednio w Biurze Zawodów.

Więcej informacji o DFBG: http://dfbg.pl/

Program 4. dni DFBG: http://dfbg.pl/informacje/program

Kontakt dla mediów:

Hanna Hylińska

603 183 129

marketing@maratonygorskie.pl