​MPK we Wrocławiu uruchomi w szczytowym okresie ruchu podczas świąt Wszystkich Świętych dziewięć specjalnych linii tramwajowych i siedem takich linii autobusowych. Pierwsze dodatkowe tramwaje jeżdżą już od 22 października.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przy wrocławskich cmentarzach zaplanowano duże ograniczenia ruchu dla aut prywatnych. Do dwóch największych cmentarzy przy ul. Grabiszyńskiej i ul. Osobowickiej dojazd będzie niemożliwy, dlatego mieszkańcy zachęcani są do skorzystania komunikacji zbiorowej.

Pierwsze specjalne autobusy i tramwaje wyruszyły na ulice już 22 października. Docelowo MPK we Wrocławiu uruchomi dziewięć specjalnych linii tramwajowych i siedem specjalnych linii autobusowych w szczytowym okresie ruchu podczas świąt Wszystkich Świętych.

Wrocławianie ze specjalnej komunikacji w okresie Wszystkich Świętych będą mogli korzystać aż do 2 listopada, a co ciekawe w ostatni weekend października i 1 listopada na ulicach miasta pojawi się najpierw sześć, a potem dziewięć specjalnych linii tramwajowych i siedem specjalnych linii autobusowych. Na przystankach przy cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim pojazdy komunikacji miejskiej będą pojawiać się co minutę - powiedział Adam Więcek z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder podkreślił, że dodatkowe linie w stronę cmentarzy nie oznaczają, że nie będą jeździć tam tramwaje i autobusy, które są w rozkładach jazdy.

Uspokajam. Pasażerów obsługiwać będą poza normalnymi autobusami i tramwajami także linie specjalne. Wszystko po to, aby umożliwić podróżnym rozłożenie wizyt na cmentarzach w czasie, dlatego te dodatkowe kursy np. tramwaje z charakterystyczną literą E w oznaczeniu linii już teraz można zobaczyć na ulicach Wrocławia. Im bliżej Wszystkich Świętych tym będzie ich więcej, i tym trudniej będzie dojechać własnymi autami w okolice cmentarzy - powiedział prezes.

Nie ma obecnie obowiązku zakrywania nosa i ust w pojazdach komunikacji miejskiej, ale przewoźnik zachęca, by zachować ostrożność i nosić maseczki.