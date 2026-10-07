Wrocław stolicą innowacji: jubileuszowa edycja Made in Wroclaw już w październiku

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W dniach 27 i 28 października Wrocław stanie się centrum spotkań liderów biznesu, nauki i nowych technologii. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Made in Wroclaw odbędzie się pod hasłem „ADAPT. LEAD. REPEAT.”, stawiając pytania o to, jak skutecznie przewodzić w świecie dynamicznych zmian.

Made in Wroclaw od dekady łączy środowiska biznesowe, naukowe, samorządowe oraz startupowe, tworząc przestrzeń do rozmowy o wyzwaniach i szansach, jakie niesie przyszłość gospodarki. W tym roku wydarzenie będzie miało wyjątkowy, wielowymiarowy charakter. Już 27 października uczestnicy wezmą udział w VC Demo Day – prezentacji innowacyjnych projektów startupów przed inwestorami i ekspertami. Dzień później, 28 października, Hala Stulecia zamieni się w arenę głównej konferencji, otwartego EXPO oraz pierwszej w historii gali Synergy Awards, podczas której wyróżnione zostaną projekty powstałe dzięki współpracy różnych środowisk.

Adaptacja, przywództwo, powtarzalność – rytm przyszłości

Hasło tegorocznej edycji – „ADAPT. LEAD. REPEAT.” – podkreśla, że w świecie, gdzie zmiana jest jedyną stałą, sama adaptacja już nie wystarcza. Jak mówi Mikołaj Jan Piskorski, Dean of Executive Education w IMD Lausanne, który wygłosi keynote otwierający konferencję:

„Podczas Made in Wrocław 2026 chciałbym zaprosić Was do rozmowy o tym, jak budować organizacje, które potrafią adaptować się do zmian i jednocześnie wyznaczać kierunek rozwoju”.

W programie konferencji znalazły się trzy główne bloki tematyczne: KNOWLEDGE, PEOPLE i INNOVATION. Każdy z nich rzuca światło na inne aspekty transformacji – od globalnych trendów i technologicznych przełomów, przez rozwój kompetencji i przywództwa, aż po konkretne rozwiązania już dziś zmieniające oblicze biznesu.

Globalne trendy i przewagi regionów

Konferencyjny blok KNOWLEDGE otworzy wystąpienie Mikołaja Jana Piskorskiego „Adaptuj się albo zostań w tyle. Bo dziś jedna osoba może zrobić to, do czego kiedyś potrzebowaliśmy stu”. To punkt wyjścia do dyskusji o tym, kto obecnie buduje przewagę regionów oraz jak wzmacniać odporność europejskiej gospodarki w czasach niepewności.

W panelach wezmą udział przedstawiciele biznesu, samorządu i instytucji publicznych, którzy wspólnie zastanowią się nad przyszłością gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Człowiek w centrum zmian

Blok PEOPLE poświęcony będzie roli kompetencji, kreatywności i zdolności podejmowania decyzji w świecie, gdzie zmiana stała się codziennością. Prof. dr hab. Maciej Karwowski z Uniwersytetu Wrocławskiego opowie o projektowaniu kreatywności, podkreślając, jak ważne jest stymulowanie innowacyjnego myślenia w organizacjach.

Wśród prelegentów znajdzie się także Szymon Marciniak, sędzia klasy UEFA Elite, który podczas swojego wystąpienia „Presja, technologia i nieodwracalne decyzje: Jak przewodzić ludzkim emocjom” przedstawi perspektywę przywództwa w sytuacjach wymagających szybkich i odpowiedzialnych decyzji.

Technologie, które zmieniają świat

Trzeci blok, INNOVATION, przeniesie rozmowę na poziom praktycznych wdrożeń i nowatorskich rozwiązań. Miron Mironiuk, założyciel i CEO Cosmose AI, podejmie temat roli człowieka w świecie rozwijającej się sztucznej inteligencji. Panel „Strategiczne branże: mapa przyszłego wzrostu Europy” pozwoli ekspertom określić, które sektory zadecydują o przyszłym rozwoju gospodarczym kontynentu.

tłum ludzi na targach technologicznych / materiały prasowe

Zwieńczeniem konferencji będzie wystąpienie prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC, pod tytułem „Dlaczego polska gospodarka musi być innowacyjna?”.

Innowacje na wyciągnięcie ręki

Integralną częścią wydarzenia będzie EXPO otwarte dla wszystkich zainteresowanych. To tutaj będzie można zobaczyć najnowsze projekty rozwijane przez startupy, firmy, uczelnie i organizacje oraz porozmawiać z ich twórcami. Jak podkreśla Mateusz Jarzombek, dyrektor Centrum Wspierania Biznesu ARAW:

„EXPO będzie więc miejscem, gdzie można będzie zobaczyć, jak innowacja wygląda w praktyce – nie tylko w laboratoriach czy na konferencyjnych slajdach, ale w rozwiązaniach, które odpowiadają na konkretne potrzeby użytkowników”.

Wśród wystawców znajdą się również firmy rozwijające technologie dla sportu i aktywności fizycznej. tryVinci pracuje nad rozwiązaniami wspierającymi trening mięśni core i obręczy biodrowej, RevoCure tworzy cyfrowy ekosystem łączący treningi VR z analizą postępów, a Fridee rozwija SlotKeeper.app – system do rezerwacji i zarządzania wypożyczalniami e-sprzętów.