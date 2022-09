​Duże zainteresowanie czwartą dawką szczepionki przeciw koronawirusowi w punkcie szczepień na wrocławskim stadionie. W piątek zaczęto ją podawać dorosłym poniżej 60. roku życia i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Punkt działał przez cały weekend, a od jutra będzie czynny codziennie.

/ Stadion Wrocław / Internet

Skierowania na szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób od 12. do 60. roku życia są dostępne od 16 września. Przełożyło się to na zainteresowanie szczepieniami. Widać to chociażby w punkcie na stadionie we Wrocławiu.

Znaczne zainteresowanie jest rzeczywiście, dlatego też pracujemy w weekend, żeby sprostać temu zapotrzebowaniu. Nie było jeszcze od piątku dnia, żeby nie było 100, 200 osób. Liczymy, że w przyszłym tygodniu będzie ich jeszcze więcej - mówi Andrzej Trzynadlowski, koordynator punktu szczepień na wrocławskim stadionie.

Od końca tego tygodnia mam taką możliwość, dlatego szczepię się czwartą dawką. Od razu się szczepię, bo uważam, że to jest zasadne - mówi jeden z zaszczepionych mężczyzn.

Żeby zaszczepić się na stadionie, najlepiej wcześniej się zarejestrować. Można to zrobić także na miejscu, ale wtedy czas oczekiwania na podanie szczepionki może być dłuższy.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook

Od poniedziałku punkt na stadionie będzie czynny codziennie w godzinach od 16:00 do 19:00. Gdyby zainteresowanie szczepieniami było jeszcze większe, godziny otwarcia zostaną wydłużone.

Szczepimy zmodyfikowaną szczepionką Moderny przeciw wariantowi Omikron. Od środy będziemy szczepić również zmodyfikowanym Pfizerem, tym omikronowym - dodaje Trzynadlowski.

Szczepienia prowadzi ten sam zespół, który brał udział w masowej akcji szczepień w 2021 roku. Dotychczas w punkcie na wrocławskim stadionie zaszczepiono na koronwirusa ponad 175 000 osób.