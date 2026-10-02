Wraki z Gaju wreszcie usunięte. Pomogła interwencja RMF24 Wrocław

RMF24

Mieszkańcy wrocławskiego Gaju od miesięcy bezskutecznie walczyli o usunięcie wraków samochodów, w których zamieszkali bezdomni. Sytuacja, mimo miesięcy wysyłania pism do urzędów i służb, wydawała się patowa. Przełom przyniosła dopiero interwencja dziennikarzy RMF24 Wrocław.

Od lutego pan Adrian, mieszkaniec okolicy, próbował zainteresować służby problemem przy ulicy Działkowej. Jego starania nie przynosiły żadnych rezultatów.

Jesteśmy w desperacji. Jesteśmy przerzucani między urzędami. Każdy urząd odsyła do innego. Piszę mnóstwo wiadomości mailowych, na które nie dostaję odpowiedzi. Nie ma żadnej reakcji - relacjonował w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Niedźwiedzińską.

Z czasem sytuacja zaczęła eskalować. Na osiedlu pojawiało się coraz więcej osób w kryzysie bezdomności. Grupy mężczyzn spożywały wokół wraków alkohol i zostawiały po sobie śmieci, co budziło niepokój okolicznych mieszkańców.

Szybka reakcja po naszej interwencji

Sytuacja, która przez miesiące wydawała się niemożliwa do rozwiązania, szybko zmieniła się po naszej interwencji. Wczoraj zapytaliśmy o sprawę Biuro Prasowe Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Już dzisiaj rano - zaledwie chwilę po naszym spotkaniu z panem Adrianem - na ulicę Działkową przyjechała laweta straży miejskiej i odholowała dwa pojazdy.

Dlaczego jednak mieszkańcy musieli czekać na to tak długo? Piotr Szereda z wrocławskiej straży miejskiej tłumaczy, że sytuacja prawna była wyjątkowo skomplikowana.

Mieliśmy do czynienia z dwoma właścicielami, z którymi nie mogliśmy nawiązać kontaktu. Okazało się, że jeden z nich zmarł, a toczące się postępowanie spadkowe uniemożliwiało kontakt z nowym właścicielem. Dodatkowo ten teren nie jest drogą publiczną, nie jest też strefą ruchu ani strefą zamieszkania. Co do zasady, nie można było więc zastosować przepisów Prawa o ruchu drogowym, które pozwalają na usunięcie nieużywanego pojazdu - wyjaśnia strażnik.

Co zatem ostatecznie umożliwiło interwencję? Z racji tego, że w tych pojazdach często przebywają osoby w kryzysie bezdomności, a noce stają się chłodne, pojawiła się przesłanka o potencjalnym zagrożeniu ich zdrowia i życia - dodaje Piotr Szereda.

Na osiedlu wciąż pozostaje jeden wrak. Straż miejska zapewnia jednak, że monitoruje to miejsce, choć na ten moment nie zapadła jeszcze decyzja o jego usunięciu.

Wrak na wrocławskim Gaju (źródło: Facebook) / -

Gdzie szukać pomocy?

We Wrocławiu działa kilka punktów, w których osoby w kryzysie bezdomności mogą otrzymać bezpieczne schronienie i pomoc. To między innymi:

Noclegownia św. Brata Alberta (prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta) - ul. Popielskiego 8;

Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności - ul. Małachowskiego 15.

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Autor: Paulina Sznajder.