Grupa RMF rozwija format RMF24. Stacja wchodzi na FM we Wrocławiu

RMF24

Po miesiącu testowej emisji Grupa RMF uruchamia regularny program Radia RMF24 Wrocław. Od 1 września na częstotliwości 95,1 FM jest nadawana pierwsza lokalna odsłona informacyjno-muzycznego formatu Radia RMF24, rozwijanego dotychczas przede wszystkim w internecie. Program zostanie uzupełniony o serwisy, audycje i treści poświęcone Wrocławiowi oraz Dolnemu Śląskowi.

Uruchomienie RMF24 Wrocław jest kolejnym etapem rozwoju marki Radia RMF24 i jednocześnie rozszerzeniem jej dystrybucji o tradycyjną emisję FM. Grupa zdecydowała się rozwijać ten format na częstotliwości zajmowanej dotychczas przez należące do Grupy Radio GRA Wrocław. Zgodę na zmianę wyraziła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Wrocławski projekt połączy program i zaplecze redakcyjne RMF24 z treściami przygotowywanymi lokalnie. Za ich produkcję odpowiada zespół działający we Wrocławiu. W ramówce znajdą się lokalne serwisy informacje oraz programy poświęcone wydarzeniom z miasta i regionu. O poranku słuchacze otrzymają porcję najważniejszych informacji i zapowiedź wydarzeń dnia. Wieczorem posłuchają natomiast niebanalnych rozmów o tym, co ważne dla miasta i w mieście. Wśród programów znajdą się m.in. takie autorskie propozycje jak „Wrocław Aktywnie” czy „Wrocławski przewodnik”, w którym będzie można usłyszeć o tajemnicach skrywanych przez stolicę Dolnego Śląska.

RMF24 Wrocław ruszyło! / RMF FM



Rynek medialny zmienia się zbyt szybko, żeby trzymać się wyłącznie sprawdzonych schematów. Nie boimy się eksperymentować i testować nowe rozwiązania – pod warunkiem, że stoi za tym konkretna wiedza o rynku i odbiorcach. RMF24 Wrocław jest właśnie takim projektem. Format, który dotychczas rozwijaliśmy przede wszystkim w internecie, teraz przenosimy na FM i jednocześnie mocno lokalizujemy. Wrocław jako jedna z największych metropolii w kraju daje nam dobre warunki do tego, by sprawdzić potencjał takiego modelu – wyjaśnia Tomasz Ramza, Prezes Zarządu Grupy RMF. Jeśli zobaczymy, że odpowiada na potrzeby słuchaczy, będziemy analizować możliwości jego dalszego rozwoju – dodaje.

Wrocław jest pierwszym rynkiem, na którym Grupa RMF będzie rozwijać RMF24 w takiej formule. Ewentualne rozszerzenie projektu na kolejne miasta będzie zależało zarówno od wyników wrocławskiej stacji, jak i od możliwości pozyskania częstotliwości umożliwiających dalszą emisję naziemną.

Start regularnego nadawania RMF24 Wrocław wesprze lokalna kampania promocyjna, obejmująca m.in. outdoor, digital oraz działania w mediach lokalnych. Radio RMF24 Wrocław nadaje na częstotliwości 95,1 FM.