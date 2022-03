Mieszkańcy Wrocławia w tym sezonie będą mogli korzystać z trzech nowych plaż miejskich. Jak informuje Gazeta Wrocławska powstaną one na Kozanowie, na Maślicach i w Parku Tysiąclecia.

Plaża w Parku Zachodnich zlokalizowana jest na tyłach ośrodka rehabilitacyjnego Creator. Udostępniamy tam 500 metrów kwadratowych. Trwa także postępowanie, dzięki któremu można będzie urządzić podobny punkt na tyłach kąpieliska Królewiecka, przy ul. Narzędziowej. Tu do dyspozycji mamy ponad 2000 metrów kw. Z kolei rozstrzygnięte mamy już postępowanie na plażę w Parku Tysiąclecia przy Granicznej - powiedział Gazecie Wrocławskiej Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej.

W sumie na terenach podległych ZZM w tym roku wyznaczonych jest 10 plaż miejskich.

W tym sezonie w całym Wrocławiu będzie działać w sumie 18 plaż miejskich. 10 jest na terenach należących do ZZM, pozostałe 8 na terenach należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.