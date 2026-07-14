„Tramwajarz” z Wrocławia zatrzymany. Policja apeluje do pokrzywdzonych kobiet

RMF24

Policjanci z Wrocławia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwo o charakterze seksualnym. Miało do niego dojść w jednym z tramwajów MPK przy pl. Wróblewskiego. Z ustaleń policjantów wynika, że 50-latek od dłuższego czasu poruszał się środkami komunikacji miejskiej, gdzie dopuszczał się przestępczego procederu wobec kobiet. Policja apeluje do pokrzywdzonych.

Wrocław: Doprowadził do innej czynności seksualnej w tramwaju

Do zdarzenia miało dojść 3 lipca 2026 roku w jednym z tramwajów w rejonie placu Wróblewskiego we Wrocławiu. Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzany miał wykorzystać nieuwagę kobiety i bez jej zgody dopuścić się wobec niej innej czynności seksualnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania i zatrzymali 50-letniego mieszkańca Wrocławia.

Zarzut dla 50-latka. Mógł dopuszczać się innych przestępstw

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu doprowadzenia pokrzywdzonej podstępem do poddania się innej czynności seksualnej. Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 50-latek od dłuższego czasu korzystał ze środków komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Policja podejrzewa, że mężczyzna mógł dopuszczać się podobnych zachowań również wobec innych kobiet. Śledczy nie wykluczają przedstawienia mu kolejnych zarzutów.

Policja apeluje do pokrzywdzonych kobiet

Policjanci apelują do kobiet, które mogły zostać skrzywdzone przez 50-latka, by kontaktowały się z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec.

Apel dotyczy także osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w prowadzonym postępowaniu.