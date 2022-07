Sensacyjne odkrycie archeologiczne na Dolnym Śląsku. W okolicach Lewina Kłodzkiego odnaleziono 1000-letni miecz. Trafili na niego poszukiwacze, którzy za zgodą konserwatora zabytków prowadzili tam prace.

/ Marek Kowalski /

Odkrycia dokonali 3 mężczyźni: Konrad Oczkowski, Karol Orman i Beniamin Stawnicki. Mieli pozwolenie konserwatora na prowadzenie prac poszukiwawczych. Nie obejmowało ono jednak możliwości wydobywania zabytków archeologicznych, gdyż nie są archeologami.

Poszukiwacze zawiadomili wałbrzyską delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Archeolodzy zaczęli we wtorek odkopywanie miecza.

To miecz z wczesnego średniowiecza. Datowany na początki XI wieku. Jest cały, ale w trzech częściach. Ze względy na to, że nie był zbyt głęboko pod ziemią, został przełamany w dwóch miejscach - mówi Marek Kowalski, archeolog z wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

/ Marek Kowalski /

Pracuję w tym urzędzie 27 lat i jeszcze nikt mi czegoś takiego nie zgłosił - dodaje. Jak podkreśla archeolog, podobne znaleziska były na Ostrowie Lednickim w Wielkopolsce.

Miecz na początku XI wieku był symbolem statusu społecznego i oznaką stanu rycerskiego. W tym okresie wyposażenie rycerza było warte tyle, że można było za nie kupować wsie.

Skąd taki miecz w gminie Lewin Kłodzki?

Gmina Lewin Kłodzki leży na szlaku handlowo-komunikacyjnym z Czech na Dolny Śląsk - podkreśla Marek Kowalski. Archeolog dodaje, że nie ma informacji, by było tam jakieś osadnictwo związane z wczesnym średniowieczem, które mogłoby sugerować obecność rycerstwa na tych ziemiach.

Wiadomo, że w tym okresie trwały walki między Piastami a Czechami spierającymi się o te tereny. Być może mieliśmy nawet do czynienia, w tym przypadku, z Bolesławem Chrobrym. To jedyne wytłumaczenie, jakie dziś nam się nasuwa. Nie mamy wiadomości o żadnym zamku czy wartowni w miejscu znaleziska i w pewnej odległości od niego - dodaje Kowalski.

/ Marek Kowalski /

Miecz będzie przekazany do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostanie tam przebadany. Specjaliści wykonają m.in. zdjęcia rentgenowskie i tomografię komputerową, które mogą dać odpowiedź do kogo należał miecz i gdzie go wyprodukowano. Następnie zostanie on zakonserwowany.