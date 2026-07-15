Powstaje nowy terminal. Lotnisko Wrocław szykuje się na miliony pasażerów

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Port Lotniczy Wrocław rozpoczyna budowę nowego terminala do obsługi pasażerów podróżujących poza strefę Schengen. Inwestycja o wartości 15,4 mln zł ma zostać ukończona do końca kwietnia 2027 roku i pozwoli na sprawniejszą obsługę rosnącej liczby podróżnych.

Wczoraj podczas konferencji prasowej władze Portu Lotniczego Wrocław poinformowały o podpisaniu umowy z firmą Strabag na budowę nowego terminalu. Obiekt o powierzchni blisko 2,8 tys. m kw. zostanie połączony z istniejącym terminalem pasażerskim od strony wschodniej. Będzie przeznaczony dla podróżnych korzystających z połączeń poza strefą Schengen.

W nowym terminalu znajdzie się przestrzeń dla czterech niezależnych bramek odlotowych, co umożliwi jednoczesne prowadzenie boardingu. Przewidziano również miejsce na sklep duty free oraz lokale gastronomiczne. Zmiany obejmą także strefę przylotów – terminal zostanie wyposażony w sześć automatycznych bramek ABC oraz cztery podwójne stanowiska kontroli granicznej. Dzięki temu jednocześnie będzie mogło przebywać w nim około 800 osób oczekujących na kontrolę graniczną.

Dlaczego zmiany są konieczne?

Konieczność rozbudowy, co zaznaczyły władze lotniska, wynika też z wdrażanego w Unii Europejskiej systemu Entry/Exit System (EES). Wymaga on od obywateli państw trzecich rejestracji biometrycznej przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE, co wydłuży czas prowadzenia kontroli granicznych. Na kolejki często narzekają np. turyści z Wielkiej Brytanii.

Zdaniem władz lotniska przeniesienie obsługi lotów non-Schengen do przeznaczonego do tego terminalu uwolni znaczną część przestrzeni, zwiększy przepustowość strefy Schengen oraz poprawi płynność obsługi w okresach największego natężenia ruchu.

Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które odpowiada na nasze potrzeby tu i teraz. Dzięki nowej przestrzeni zyskają zarówno pasażerowie podróżujący poza strefę Schengen, jak i osoby korzystające z połączeń w obrębie strefy Schengen, ponieważ poprawi się funkcjonowanie całego terminalu– zapewnił wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kowalczyk.

Kolejne inwestycje na horyzoncie

Cezary Pacamaj, wiceprezes lotniska, zaznaczył, że jednocześnie trwają prace projektowe związane z rozbudową głównego terminalu.

Na ich zakończenie i rozpoczęcie robót budowlanych trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie chcemy, aby nasi pasażerowie odczuli skutki dynamicznego wzrostu ruchu, dlatego już dziś realizujemy rozwiązanie, które pozwoli nam utrzymać wysoki standard obsługi – powiedział.

Terminal wspomagający dla strefy non-Schengen będzie wykorzystywany do czasu zakończenia rozbudowy głównego obiektu.

To może być rekordowy rok

Według prognoz w tym roku Port Lotniczy Wrocław po raz pierwszy w historii obsłuży ponad 6 milionów pasażerów, a szacunki wskazują na dalszy dynamiczny wzrost ruchu w kolejnych latach.

W spółce Port Lotniczy Wrocław 49,24 proc. udziałów posiada Miasto - Gmina Wrocław, właścicielem 31,02 proc. jest samorząd województwa, a niespełna 19,74 proc. - Polskie Porty Lotnicze S.A. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 206 mln 830 tys. zł.