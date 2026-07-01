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Polskie Koleje Państwowe ogłosiły dwa przetargi na przygotowanie projektów przebudowy dworców kolejowych w Kudowie-Zdroju i Lubaniu. To kolejny krok w modernizacji infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku, który ma poprawić komfort podróżnych.

PKP poinformowały o ogłoszeniu dwóch przetargów dotyczących przygotowania projektów przebudowy dworców kolejowych w Kudowie-Zdroju i Lubaniu.

Firmy zainteresowane realizacją tych inwestycji mają czas na złożenie ofert do 14 lipca. Spółka planuje podpisać umowy z wybranymi projektantami w czwartym kwartale 2026 roku.

Kudowa-Zdrój i Lubań – co się zmieni?

Dworzec w Kudowie-Zdroju przejdzie gruntowną przebudowę wraz z przyległym terenem. Całkowicie zmieni się układ funkcjonalny budynku – pojawi się nowoczesna poczekalnia z ogólnodostępnymi toaletami, a przy dworcu powstaną nowe miejsca parkingowe, wiata przystankowa oraz wiata rowerowa.

W Lubaniu zachowana zostanie architektoniczna forma budynku, ale wnętrze zyska nową, bardziej funkcjonalną przestrzeń. Część dworca zostanie wynajęta przez Urząd Miasta – znajdzie się tam biblioteka miejska, pomieszczenia na potrzeby gminy oraz punkt usługowo-gastronomiczny.

Dworce bez barier

Głównym celem modernizacji obu dworców jest likwidacja barier architektonicznych i pełne otwarcie obiektów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z wózkami.

Jak podkreślają przedstawiciele PKP, to kolejny etap inwestycji w infrastrukturę dworcową na Dolnym Śląsku.

Warto przypomnieć, że niedawno udostępniliśmy pasażerom niezwykle ciekawy obiekt po modernizacji – zabytkowy dworzec w Oleśnicy. Aktualnie trwa także przebudowa najstarszego czynnego dworca w Polsce, czyli dworca w Oławie, a zakończenie tej inwestycji planujemy w czwartym kwartale 2026 r. - powiedział członek zarządu PKP S.A. Paweł Lisiewicz

Co dalej z inwestycjami?

Przebudowy dworców w Kudowie-Zdroju i Lubaniu zostały podzielone na dwa etapy. Obecnie ogłoszone przetargi dotyczą fazy projektowej.

Po opracowaniu dokumentacji, PKP ogłosi przetarg na wybór wykonawców prac budowlanych, co powinno nastąpić w pierwszej połowie 2028 roku.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział również dalsze inwestycje w infrastrukturę kolejową regionu. „Mowa tu o modernizacji linii kolejowej łączącej Kłodzko z uzdrowiskami w Polanicy, Dusznikach i Kudowie-Zdroju. Linia Kłodzko – Kudowa-Zdrój to jedna z najpiękniejszych górskich tras, którą podziwiają nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale także turyści odwiedzający Dolny Śląsk” – podkreślił minister.