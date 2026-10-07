Paraliż na S3. Tunele zamknięte do odwołania po pożarze ciężarówki

We wtorek późnym popołudniem w tunelu na drodze S3 między Bolkowem a Kamienną Górą doszło do pożaru samochodu ciężarowego.
Od tego czasu trasa od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, wraz z oboma tunelami, jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 320.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że w środę od rana specjalistyczne zespoły sprawdzają stan urządzeń i systemów tunelowych uszkodzonych w wyniku pożaru.
„Odcinek pozostanie zamknięty do czasu zakończenia kontroli i usunięcia stwierdzonych usterek” – przekazano.
Według komunikatu Regionalnego Systemu Ostrzegania trasa może być nieprzejezdna nawet do soboty.