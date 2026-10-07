Paraliż na S3. Tunele zamknięte do odwołania po pożarze ciężarówki

RMF24

Tunele na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą (woj. dolnośląskie) pozostaną zamknięte aż do odwołania. We wtorek zapaliła się tam ciężarówka. Trwa sprawdzanie stanu urządzeń i systemów tunelowych uszkodzonych w wyniku pożaru – podała w środę GDDKiA. Utrudnienia mogą potrwać nawet do soboty.

Pożar samochodu ciężarowego w tunelu S3. Fot. mł.asp. Michał Molenda - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Pożar samochodu ciężarowego w tunelu S3. Fot. mł.asp. Michał Molenda - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. / materiały udostępnione

We wtorek późnym popołudniem w tunelu na drodze S3 między Bolkowem a Kamienną Górą doszło do pożaru samochodu ciężarowego.

Od tego czasu trasa od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, wraz z oboma tunelami, jest nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 320.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że w środę od rana specjalistyczne zespoły sprawdzają stan urządzeń i systemów tunelowych uszkodzonych w wyniku pożaru.

„Odcinek pozostanie zamknięty do czasu zakończenia kontroli i usunięcia stwierdzonych usterek” – przekazano.

Według komunikatu Regionalnego Systemu Ostrzegania trasa może być nieprzejezdna nawet do soboty.