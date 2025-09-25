Podejrzaną paczkę z migającą czerwoną diodą znaleziono pod sklepem w miejscowości Budziszów Wielki na Dolnym Śląsku. Policja apeluje do mieszkańców, by omijali okolicę sklepu.

"Paczka z migającą diodą" pod sklepem na Dolnym Śląsku. Wezwano kontrterrorystów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie poinformował portal TVN24. Z doniesień wynika, że paczkę mieli znaleźć ochroniarze.

Ochrona jednego ze sklepów w miejscowości Budziszów Wielki znalazła paczkę pod billboardem przed sklepem. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce wezwano grupę pirotechników, w paczce widoczna jest czerwona migająca dioda - poinformowała rzeczniczka prasowa jaworskiej policji podkomisarz Ewa Kluczyńska.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 2:30. TVN24 poinformował, że na miejsce wezwano kontrterrorystów.

Jak przekazała rzeczniczka, niewykluczone, że konieczna będzie "kontrolowana detonacja" na miejscu.

Policja apeluje do mieszkańców, by omijali to miejsce.