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Pacjent za duży na drzwi. Strażacy musieli użyć lin i technik alpinistycznych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (09:56)

Wrocławscy strażacy stanęli przed niecodziennym wyzwaniem. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP otrzymało zgłoszenie, które wymagało siły, ale też kreatywności. W jednym z mieszkań znajdował się pacjent o sporej wadze, którego stan zdrowia wymagał natychmiastowej hospitalizacji. By go bezpiecznie ewakuować do ambulansu, strażacy musieli zbudować specjalny układ linowy.

Pacjent za duży na drzwi. Strażacy musieli użyć lin i technik alpinistycznych
Facebook/KM PSP we Wrocławiu. Fot. Kpt. Krzysztof Krupa /materiały udostępnione

Do zdarzenia doszło we wtorek (18 sierpnia) kilkanaście minut po godzinie 14:00. W jednym z mieszkań przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu znajdowała się osoba o sporej masie ciała, której stan zdrowia wymagał pilnej hospitalizacji. 

Zespół pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce, nie był w stanie samodzielnie przetransportować chorego do ambulansu. Konieczna okazała się pomoc strażaków. 

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu drabiny mechanicznej, budowie układu do opuszczania i ewakuacji osoby poszkodowanej z czwartego piętra budynku przy wykorzystaniu technik alpinistycznych – poinformowały służby.

13 strażaków i 2,5 godziny akcji

W skomplikowanej akcji ratunkowej uczestniczyło aż 13 strażaków z trzech jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Cała operacja trwała 2,5 godziny. 

Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu służb pacjent został bezpiecznie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala

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Źródło: RMF24
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