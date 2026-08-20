Pacjent za duży na drzwi. Strażacy musieli użyć lin i technik alpinistycznych

Do zdarzenia doszło we wtorek (18 sierpnia) kilkanaście minut po godzinie 14:00. W jednym z mieszkań przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu znajdowała się osoba o sporej masie ciała, której stan zdrowia wymagał pilnej hospitalizacji.
Zespół pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce, nie był w stanie samodzielnie przetransportować chorego do ambulansu. Konieczna okazała się pomoc strażaków.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu drabiny mechanicznej, budowie układu do opuszczania i ewakuacji osoby poszkodowanej z czwartego piętra budynku przy wykorzystaniu technik alpinistycznych – poinformowały służby.
13 strażaków i 2,5 godziny akcji
W skomplikowanej akcji ratunkowej uczestniczyło aż 13 strażaków z trzech jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Cała operacja trwała 2,5 godziny.
Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu służb pacjent został bezpiecznie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala