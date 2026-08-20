Pacjent za duży na drzwi. Strażacy musieli użyć lin i technik alpinistycznych

RMF24

Wrocławscy strażacy stanęli przed niecodziennym wyzwaniem. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP otrzymało zgłoszenie, które wymagało siły, ale też kreatywności. W jednym z mieszkań znajdował się pacjent o sporej wadze, którego stan zdrowia wymagał natychmiastowej hospitalizacji. By go bezpiecznie ewakuować do ambulansu, strażacy musieli zbudować specjalny układ linowy.

Do zdarzenia doszło we wtorek (18 sierpnia) kilkanaście minut po godzinie 14:00. W jednym z mieszkań przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu znajdowała się osoba o sporej masie ciała, której stan zdrowia wymagał pilnej hospitalizacji.

Zespół pogotowia ratunkowego, który przybył na miejsce, nie był w stanie samodzielnie przetransportować chorego do ambulansu. Konieczna okazała się pomoc strażaków.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu drabiny mechanicznej, budowie układu do opuszczania i ewakuacji osoby poszkodowanej z czwartego piętra budynku przy wykorzystaniu technik alpinistycznych – poinformowały służby.

13 strażaków i 2,5 godziny akcji

W skomplikowanej akcji ratunkowej uczestniczyło aż 13 strażaków z trzech jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Cała operacja trwała 2,5 godziny.

Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu służb pacjent został bezpiecznie przekazany ratownikom medycznym i przewieziony do szpitala