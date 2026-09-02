MAKRO GASTRO LAB 2026. Wrocław gospodarzem największego w Polsce spotkania branży HoReCa

RMF24

Branża gastronomiczna spotka się 30 września w Hali Stulecia we Wrocławiu podczas MAKRO GASTRO LAB 2026. Wydarzenie skierowane jest do właścicieli restauracji, szefów kuchni i profesjonalistów HoReCa. W programie znalazły się kulinarne pokazy, rozmowy z ekspertami, prezentacje produktów i rozwiązania odpowiadające na codzienne wyzwania gastronomii.

Gastronomia potrzebuje wymiany doświadczeń

Prowadzenie restauracji wymaga dziś sprawnego zarządzania nie tylko kuchnią, ale całym zapleczem biznesowym. Rosnące koszty produktów i pracy, zmieniające się oczekiwania gości oraz coraz większa konkurencja sprawiają, że restauratorzy szukają sposobów na usprawnienie codziennej działalności. Spotkania branżowe dają możliwość spojrzenia na te problemy z innej perspektywy. Bezpośredni kontakt z praktykami pozwala zobaczyć, jak konkretne rozwiązania sprawdzają się w codziennej pracy kuchni, porozmawiać o doświadczeniach i poznać sposoby radzenia sobie z podobnymi wyzwaniami. Taki charakter ma MAKRO GASTRO LAB. Wydarzenie łączy świat profesjonalnej kuchni z tematami związanymi z prowadzeniem restauracji i rozwojem biznesu.

Szefowie kuchni w centrum wydarzenia

Właściciele restauracji, szefowie kuchni i osoby odpowiedzialne za zakupy szukają przede wszystkim rozwiązań, które można wykorzystać w codziennej pracy. Jak usprawnić pracę zespołu? Jak ograniczyć straty? Jak stworzyć kartę, która odpowiada oczekiwaniom gości, a jednocześnie jest możliwa do sprawnej realizacji przez kuchnię? Odpowiedzi na takie pytania można szukać podczas pokazów kulinarnych i prezentacji przygotowanych przez profesjonalistów.

Nie chodzi przy tym o kopiowanie gotowych rozwiązań. Restauracje różnią się profilem, zespołem i grupą klientów. Branżowe spotkania pozwalają jednak znaleźć pomysły, które można przełożyć na własne warunki.

Restauracja to dobrze zorganizowany biznes

Dobra kuchnia jest podstawą restauracji, ale to nie wystarczy, by lokal sprawnie działał. Restaurator musi pilnować kosztów, planować zakupy, organizować pracę zespołu i zapewnić kuchni ciągłość dostaw produktów. Właśnie dlatego zaopatrzenie jest jednym z elementów codziennego zarządzania lokalem. Dobrze zaplanowane zamówienia ułatwiają kontrolowanie wydatków, ograniczają ryzyko braków i pozwalają zespołowi skupić się na pracy. Oferta dostaw dla gastronomii może być rozwiązaniem dla lokali, które potrzebują regularnego dostępu do szerokiego asortymentu bez organizowania każdego zakupu osobno.

MAKRO GASTRO LAB pokazuje gastronomię z szerszej perspektywy. Obok tematów kulinarnych pojawiają się rozwiązania dotyczące prowadzenia lokalu, pracy kuchni i codziennych wyzwań, z którymi mierzą się restauratorzy.

Pomysły, które można zabrać ze sobą do restauracji

Trendy gastronomiczne pojawiają się szybko, ale nie każdy pasuje do każdej kuchni. Restauratorzy potrzebują więc nie kolejnej listy modnych produktów, lecz pomysłów, które można ocenić pod kątem własnego menu, kosztów i możliwości zespołu. MAKRO GASTRO LAB ma być przestrzenią do zdobywania takich doświadczeń. Inspiracje dla gastronomii obejmują zarówno kuchnię i pracę z produktem, jak i rozwiązania dotyczące organizacji lokalu.

Istotna jest także możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami związanymi z branżą. Rozmowa z szefem kuchni czy innym restauratorem często pozwala spojrzeć na znany problem z zupełnie innej strony.

Jedno miejsce, wiele perspektyw

W wydarzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych segmentów HoReCa – od właścicieli niezależnych restauracji po osoby odpowiedzialne za kuchnie hotelowe, catering czy gastronomię w większych obiektach. Każda z tych grup mierzy się z nieco innymi problemami, ale wiele wyzwań pozostaje wspólnych. Jak utrzymać jakość przy rosnących kosztach? Jak znaleźć i zatrzymać pracowników? Jak planować zakupy? Jak zmieniać menu bez generowania niepotrzebnych strat?

Spotkanie całej branży w jednym miejscu może być źródłem praktycznej wiedzy i nowych kontaktów.

Wrocław zaprasza branżę HoReCa

Zapisy na MAKRO GASTRO LAB trwają. Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o osobach, które na co dzień pracują w gastronomii – gotują, zarządzają lokalami, odpowiadają za zakupy i podejmują decyzje dotyczące rozwoju swoich biznesów.

Uczestnicy będą mogli poznać nowe produkty, rozwiązania i trendy, a także spotkać innych profesjonalistów z branży. Szczegóły dotyczące programu oraz udziału można znaleźć na stronie wydarzenia.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Gdzie odbędzie się MAKRO GASTRO LAB 2026?

MAKRO GASTRO LAB 2026 odbędzie się w Hali Stulecia we Wrocławiu. To właśnie tam spotkają się przedstawiciele branży HoReCa, w tym restauratorzy i szefowie kuchni. Wydarzenie będzie okazją do poznania nowych rozwiązań dla gastronomii, rozmów z ekspertami oraz wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami.

Jak zapisać się na MAKRO GASTRO LAB 2026?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy skorzystać z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie MAKRO. Przed zgłoszeniem warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi wydarzenia i sprawdzić warunki uczestnictwa. Liczba miejsc może być ograniczona, dlatego rejestracji lepiej nie odkładać na ostatnią chwilę.

Czy MAKRO GASTRO LAB jest przeznaczone tylko dla szefów kuchni?

Nie. MAKRO GASTRO LAB kierowane jest do szerokiego grona profesjonalistów związanych z HoReCa. W wydarzeniu mogą uczestniczyć między innymi właściciele i osoby zarządzające restauracjami, szefowie kuchni oraz inni przedstawiciele gastronomii. Program pozwala spojrzeć na branżę zarówno od strony kulinarnej, jak i organizacyjnej czy biznesowej.