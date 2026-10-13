Legnica: Bardzo spieszyła się na pociąg, więc zaparkowała przy rogatkach

RMF24

Wyprawa na stację kolejową w Legnicy mogła skończyć się tragicznie. 31-letnia kobieta, chcąc zdążyć na pociąg, zaparkowała swój samochód bezpośrednio pod opuszczonymi rogatkami na przejeździe kolejowym, po czym zaczęła biec. Interwencja policji zakończyła się odholowaniem pojazdu i dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Do zdarzenia doszło w Legnicy, gdzie funkcjonariusze tamtejszej policji otrzymali zgłoszenie o porzuconym samochodzie marki Opel. Auto znajdowało się w rejonie przejazdu kolejowego – zostało zaparkowane w taki sposób, że znajdowało się bezpośrednio pod rogatkami.

Gdy na miejsce dotarł patrol, pojazd był zamknięty, a w jego pobliżu nie było śladu po kierowcy. Sytuacja stwarzała realne niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego oraz samego transportu szynowego, co zmusiło mundurowych do natychmiastowego działania.

Szybko ustalono dane właścicielki Opla. Okazała się nią 31-letnia mieszkanka, którą wezwano do komendy w celu złożenia wyjaśnień. Kobieta tłumaczyła policjantom, że motywem jej skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania był ogromny pośpiech. Jak twierdziła, bardzo zależało jej na tym, aby zdążyć na pociąg do pracy, przez co zupełnie nie zauważyła zagrożenia ani opuszczających się szlabanów.

Niebezpieczne zdarzenie w Legnicy (fot. KMP Legnica)

Mandat, punkty i koszty holowania

Tłumaczenia o braku uwagi nie uchroniły kierującej przed konsekwencjami prawnymi. Za popełnione wykroczenie 31-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 300 złotych oraz 5 punktami karnymi. To jednak nie koniec wydatków – jej samochód został odholowany na parking strzeżony, a kobieta będzie musiała pokryć również koszty związane z transportem i postojem pojazdu.

Policja po raz kolejny przypomina, że pośpiech nigdy nie usprawiedliwia łamania przepisów ruchu drogowego, a przejazd kolejowy to miejsce wymagające zachowania szczególnej ostrożności. Pozostawienie auta w obrębie rogatek stwarzało bowiem poważne ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego.