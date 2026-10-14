Latające giganty armii USA będą mogły zaparkować we Wrocławiu. Powstaje nowy hub NATO

RMF24

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Cztery stanowiska dla potężnych samolotów transportowych C-5 Galaxy, trzy dla samolotów C-130 Hercules, nowe drogi kołowania i zaplecze techniczne – to część infrastruktury, która ma powstać na wrocławskim lotnisku Strachowice na potrzeby amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. W środę poinformował o tym Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, chwaląc się podpisaniem pierwszej umowy.

Umowę podpisano w środę w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu. Obejmuje ona pięć z dwudziestu zadań związanych z budową bazy przeładunkowo-załadunkowej sił powietrznych USA.

W ramach inwestycji powstaną m.in.:

dwie płyty postojowe dla wojskowych samolotów transportowych,

drogi kołowania,

budynek wojskowej straży pożarnej,

budynek dyżurnego technika lotniska.

„To przedsięwzięcie realizowane na podstawie polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA). Nowa infrastruktura ma zwiększyć możliwości przyjmowania wojskowych statków powietrznych i zabezpieczenia transportu lotniczego sił USA” – wskazał Inspektorat.

Koniec prac, certyfikacje i gotowość do przyjmowania samolotów zaplanowano na 2029 r.

Co jeszcze zmieni się we wrocławskim porcie?

Portal Defence24 pisze, że w ramach wartego kilkaset milionów złotych przedsięwzięcia stworzone zostaną także bezpieczna, odseparowana płaszczyzna do załadunku i rozładunku amunicji i materiałów wybuchowych, amerykańskie miasteczko wojskowe, warsztaty remontowe dla ciężkiego sprzętu, magazyny broni czy wojskowa bocznica kolejowa, która połączy płytę lotniska ze stacją towarową Wrocław Zachodni.

Port Wrocław-Strachowice ma służyć po rozbudowie jako hub logistyczny dla wschodniej flanki NATO. Realizacja wszystkich przewidzianych umową zadań ma potrwać do 2035 r. – wskazał cytowany portal.

Stanowiska dla C-5 Galaxy – latającego giganta USA

We Wrocławiu powstaną m.in. cztery stanowiska postojowe dla samolotu Lockheed C-5 Galaxy. To jeden z największych wojskowych samolotów transportowych na świecie.

Ma niemal 76 metrów długości, ponad 67 metrów rozpiętości skrzydeł i może zabrać 127,5 tony ładunku.

Maszyna została zaprojektowana dla US Air Force do szybkiego przerzutu ciężkiego sprzętu, pojazdów oraz zaopatrzenia na duże odległości. Załadunek jest możliwy przez rampy umieszczone z przodu i tyłu.