​Po dziewięciu latach pociągi Kolei Dolnośląskich powrócą na dolnośląski odcinek tzw. Nadodrzanki, czyli trasy kolejowej z Wrocławia do Głogowa. Połączenia realizowane będą m.in. przy wykorzystaniu pięcioczłonowych Impulsów 45WE mogących pomieścić ponad 500 pasażerów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkańcy Wołowa, Brzegu Dolnego i Ścinawy zyskają możliwość podróżowania nowoczesnymi, ekologicznymi, bezpiecznymi i komfortowymi pociągami regionalnego przewoźnika.

Linia komunikacyjna Wrocław - Wołów - Ścinawa - Głogów - (Zielona Góra) do tej pory obsługiwana była wyłącznie przez Polregio. Przed około 8-10 laty na krótkim odcinku Wrocław - Wołów - Wrocław kursowały pociągi Kolei Dolnośląskich, dlatego jest to powrót KD do Wołowa.

W nowym, zaktualizowanym rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023, który wejdzie w życie 11 grudnia br. zaplanowano częściowe przejęcie realizacji oferty od Polregio przez Koleje Dolnośląskie.

Pasażerowie skorzystają z pięciu par pociągów dziennie w dni robocze umożliwiających dojazd z i do Wrocławia w godzinach porannych, okołopołudniowych i popołudniowych. Dla podróżnych korzystających z połączeń nowością będą większe pociągi - na trasie pojawią się Impulsy 45WE, pięcioczłonowe pojazdy, które mogą pomieścić ponad 500 pasażerów.

Pozostałe połączenia jak i połączenia na odcinku Głogów - Zielona Góra realizowane będą nadal przez Polregio.