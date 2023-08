W miejscowości Rząśnik (powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie) doszło do katastrofy budowlanej. Częściowo zawalił się tam budynek mieszkalny. W tragicznym zdarzeniu zginęły dwie osoby.

/ Państwowa Straż Pożarna / Facebook

Straż pożarna przekazała, że w Rząśniku (pow. złotoryjski) podczas prac remontowych częściowo zawalił się budynek mieszkalny. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb tuż po godz. 11.

Po godz. 14 strażacy z pomocą wykonanego wykopu dotarli do pierwszej osoby poszkodowanej. Niestety okazało się, że nie żyje.

W godzinach popołudniowych strażacy dotarli również do drugiego poszkodowanego. Lekarz stwierdził zgon o godzinie 16:45. Ciało drugiego poszkodowanego nie zostało jeszcze wydobyte z gruzów. Gdy to nastąpi, do odgruzowania terenu zostanie już użyty ciężki sprzęt - powiedział rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej mł. asp. Wojciech Walens.

Jak doszło do katastrofy?

Jak przekazał nam rzecznik prasowy straży pożarnej w Złotoryi, st. kpt. Piotr Dąbrowa - "właściciel domu poinformował strażaków, że dwóch pracowników budowlanych prowadziło remont i znajdowali się oni w wykopie na zewnątrz budynku, kiedy doszło do zawalenia".

Na miejscu pracuje grupa ratowniczo-poszukiwawcza z Wałbrzycha. Razem z nią poszkodowanych szukał też zespół z Lubina oraz 22 zastępy straży pożarnej. To trudna akcja - podkreślają strażacy.

Zabezpieczono już dach budynku. Prawdopodobnie doszło do naruszenia konstrukcji, a to sprawiło, że zawaliły się ściany domu.

Na miejscu jest nadzór budowlany, który wyjaśnia, w jaki sposób doszło do katastrofy.