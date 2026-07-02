RMF24

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przejęli na Dolnym Śląsku 56 kilogramów mefedronu oraz 7 tysięcy litrów prekursorów do produkcji narkotyków. W sprawie zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy. Akcja była prowadzona na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w jednym z domów jednorodzinnych na Dolnym Śląsku funkcjonariusze odkryli profesjonalnie wyposażone laboratorium do produkcji syntetycznych narkotyków.

Śledczy ustalili, że wytwórnia zajmowała kilka pomieszczeń budynku oraz garaż. W trakcie przeszukania zabezpieczono nie tylko gotowy do sprzedaży mefedron, ale także ogromne ilości odczynników chemicznych.

W sumie było to 56 kilogramów mefedronu oraz 7 tysięcy litrów prekursorów do produkcji narkotyków o czarnorynkowej wartości około 3 mln złotych.

W akcji uczestniczyli kontrterroryści oraz strażacy ze specjalnej grupy ratownictwa chemicznego.

Zatrzymani obywatele Ukrainy

W związku ze sprawą zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy. 31-letni mężczyzna został ujęty w domu, gdzie znajdowało się laboratorium, natomiast 28-letnia kobieta została zatrzymana na terenie Wrocławia.

Jak informują śledczy, oboje byli zaangażowani w produkcję i dystrybucję narkotyków.

„Ukrainiec usłyszał w prokuraturze zarzuty udziału w grupie przestępczej, wytwarzania narkotyków i handlu nimi. Kobieta ma odpowiedzieć za pranie pieniędzy” – przekazali śledczy.

