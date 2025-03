Umowa na budowę nowego, wyczekiwanego mostu w Stroniu Śląskim podpisana. Tymczasowa przeprawa, która stanęła po tym, jak powódź zniszczyła most nad Białą Lądecką, nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Jest wąska, a ruch odbywa się wahadłowo. Za rok zastąpi ją docelowy most.

Tak wygląda tymczasowa przeprawa / RMF FM

Docelowy most ma być dwukierunkowy i przygotowany na ewentualną kolejną powódź. Będzie pozbawiony podpór, które posiadała dotychczasowa konstrukcja, blokując przepływ wody.

Fala powodziowa uszkodziła je i zadecydowano, aby podczas odbudowy zastosować inne rozwiązanie. Most będzie też usadowiony maksymalnie wysoko. Nie zniszczy go ani woda przepływająca poniżej, ani woda, która go ewentualnie przykryje - zapewnia Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Tak wyglądał zniszczony most / Martyna Czerwińska / RMF FM

Nowa konstrukcja będzie opierać się na dwóch przyczółkach po obu stronach rzeki. Spowoduje to, że będzie on o wiele bezpieczniejszy, niż stara przeprawa. Pozostałe parametry nie zmienią się - niemal 40 m długości, po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz ponad dwumetrowe chodniki dla pieszych po jego obu stronach - wyjaśnia Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Przeprawa ma być gotowa za rok

Wykonawcy, firmie Budimex, udało się przed czasem zakończyć prace nad rozbiórką uszkodzonego mostu w Stroniu Śląskim. Teraz na budowę nowej konstrukcji firma będzie miała 12 miesięcy. Czas zaczęto odliczać w poniedziałek.

Harmonogram będzie wyglądał następująco - kwiecień to miesiąc na prace organizacyjne i zabezpieczenie materiałów, a w maju rozpoczniemy prace związane z posadowieniem obiektu. W okolicach sierpnia będziemy montować konstrukcje stalowe, a we wrześniu wylewać podłoże i zbroić konstrukcję. Na jesień pozostaną prace wykończeniowe - zapowiada Damian Nowakowski z firmy Budimex.

Łączna wartość inwestycji przekroczy 12 milionów złotych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prowadzi rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej, by na odbudowę kluczowej infrastruktury na terenach dotkniętych powodzią znaleźć środki z unijnego budżetu.

Do Stronia Śląskiego w najbliższych latach dojadą także pociągi - przetarg na rewitalizację linii kolejowej z Kłodzka przez Lądek-Zdrój do Stronia Śląskiego został niedawno zakończony. Wszystkie oferty zmieściły się w planowanej na tę inwestycję kwocie.

Nowa linia powinna zacząć działać za 2-3 lata.