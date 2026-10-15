Atakował kierowców w centrum Wrocławia. 38-latek z zarzutami

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We wtorkowe popołudnie we Wrocławiu doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń, które rozegrały się w centrum miasta. 38-letni mężczyzna atakował przypadkowych kierowców, wzbudzając niepokój wśród przechodniów. Udało się go zatrzymać.

Mężczyzna został zatrzymany, wcześniej atakował kierowców i sam siebie okaleczył

Mężczyzna został zatrzymany, wcześniej atakował kierowców i sam siebie okaleczył / Policja

Seria niebezpiecznych incydentów

Do pierwszego incydentu doszło tuż po godzinie 16:00 na skrzyżowaniu ulic Dyrekcyjnej i Borowskiej. Mężczyzna zaatakował 20-letniego kierowcę skutera, próbując odebrać mu pojazd.

Na pomoc poszkodowanemu ruszyła 32-letnia kobieta, która zatrzymała się swoim Oplem. Wtedy napastnik wykorzystał sytuację, wsiadł do jej samochodu i odjechał.

Kolejny atak i dramatyczne sceny w restauracji

To jednak nie był koniec niebezpiecznych zachowań. W rejonie ulicy Więckowskiego napastnik zaatakował kolejną osobę – 36-letnią kobietę prowadzącą Volkswagena. Uderzył ją w twarz i zażądał opuszczenia pojazdu.

Następnie wszedł do jednej z pobliskich restauracji, skąd zabrał nóż i dokonał samookaleczenia.

Współpraca policji

O wszystkich tych zdarzeniach natychmiast powiadomiono policję. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, wspierani przez Wydział do Walki z Przestępczością Samochodową oraz przewodnika z psem służbowym, zaczęli poszukiwania napastnika. Dzięki sprawnej współpracy udało się zlokalizować i zatrzymać 38-letniego mieszkańca wrocławskiego Ołbina.

Dziś mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące dwukrotnego usiłowania rozboju oraz krótkotrwałego użycia pojazdu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Jutro są ma zdecydować o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.