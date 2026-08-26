RMF24

Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zaatakował taksówkarza we Wrocławiu. 23-latek uderzył go butelką w głowę, bo usłyszał wschodni akcent.

Atak na taksówkarza we Wrocławiu. Poszło o wschodni akcent (fot. Tupungato)

Atak na taksówkarza we Wrocławiu. Poszło o wschodni akcent (fot. Tupungato) / Shutterstock

Jak informuje wrocławska policja, zaatakowany kierowca taksówki to 66-letni Białorusin. Gdy pasażer usłyszał jego wschodni akcent, zaczął go obrażać. Później szklaną butelką uderzył go w głowę.

23-latek odpowie za atak z powodu przynależności narodowej. Grozi mu do 5 lat więzienia. Nie został tymczasowo aresztowany - zastosowano wobec niego policyjny dozór.

Żadne różnice narodowościowe, kulturowe czy językowe nie mogą być powodem agresji i poniżania drugiego człowieka. Każdy przypadek takiego zachowania jest traktowany bardzo poważnie i podlega odpowiedzialności karnej - podkreśla Aleksandra Freus, rzeczniczka wrocławskiej policji.

