Atak na taksówkarza we Wrocławiu. Poszło o wschodni akcent

Jak informuje wrocławska policja, zaatakowany kierowca taksówki to 66-letni Białorusin. Gdy pasażer usłyszał jego wschodni akcent, zaczął go obrażać. Później szklaną butelką uderzył go w głowę.
23-latek odpowie za atak z powodu przynależności narodowej. Grozi mu do 5 lat więzienia. Nie został tymczasowo aresztowany - zastosowano wobec niego policyjny dozór.
Żadne różnice narodowościowe, kulturowe czy językowe nie mogą być powodem agresji i poniżania drugiego człowieka. Każdy przypadek takiego zachowania jest traktowany bardzo poważnie i podlega odpowiedzialności karnej - podkreśla Aleksandra Freus, rzeczniczka wrocławskiej policji.