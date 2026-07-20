2,5 tys. zł mandatu i 25 pkt karnych dla kierującej Nissanem. Niebezpieczny rajd 20-latki

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20-latka straci prawo jazdy po skrajnie niebezpiecznej jeździe na drodze krajowej nr 15 w powiecie milickim (Dolnośląskie). Kobieta wyprzedzała inne pojazdy na przejściu dla pieszych i na niebezpiecznym zakręcie. Policja ukarała ją mandatami w wysokości 2,5 tys. zł oraz 25 punktami karnymi. Jej zachowanie zarejestrowała kamera nieoznakowanego radiowozu.

Rajd 20-latki skończył się mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 20 punktami karnymi, fot. Policja Dolnośląska

Rajd 20-latki skończył się mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 20 punktami karnymi, fot. Policja Dolnośląska / Policja

Niebezpieczna jazda w Rakłowicach. Interweniowała milicka drogówka

Do zdarzenia doszło w piątek rano, tuż przed godz. 7:00 w miejscowości Rakłowice w gminie Cieszków. Policjanci z milickiej drogówki patrolowali odcinek DK15 nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator.

Na nagraniu widać, jak kierująca Nissanem najpierw wyprzedza busa na oznakowanym przejściu dla pieszych, a chwilę później, po przejechaniu krótkiego odcinka drogi, samochód ciężarowy na niebezpiecznym zakręcie - w miejscu, gdzie wcześniej dochodziło już do wypadków.

Policjanci natychmiast zatrzymali samochód do kontroli, uznając, że dalsza jazda stwarza realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

20-latka ponownie będzie musiała zdać egzamin na prawo jazdy

Za kierownicą siedziała 20-letnia mieszkanka Milicza. Kobieta była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami.

Za popełnione wykroczenia otrzymała dwa mandaty o łącznej wartości 2500 zł oraz 25 punktów karnych. Taka liczba punktów oznacza utratę prawa jazdy. Aby odzyskać uprawnienia, będzie musiała ponownie zdać egzamin.

Policja

Policja przypomina, że przepisy zabraniają wyprzedzania na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim z wyjątkiem przejść kierowanych ruchem. Zabronione jest także omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Jak podkreślają, pośpiech, nadmierna prędkość i agresywna jazda należą do najczęstszych przyczyn tragicznych wypadków na polskich drogach.