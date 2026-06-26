RMF24

8-letni chłopiec utonął w czwartkowy wieczór w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku.

W czwartek ok. godz. 18:40 policjanci dostali sygnał, że nad zalewem w Zwoleniu zaginął 8-letni chłopiec. Wspólnie ze strażakami szukali dziecka w wodzie i na lądzie.



Około godz. 19.20 z wody wyłowiono poszukiwanego chłopca. O jego życie walczyli ratownicy medyczni oraz strażacy, a także zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długotrwałej akcji reanimacyjnej chłopiec zmarł.

Jak ustalili policjanci, 8-latek był pod opieką ojca. Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Gdy doszło do wypadku, obowiązywał całkowity zakaz kąpieli.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, do późnych godzin nocnych wykonywane były czynności procesowe – relacjonuje asp. Katarzyna Słyk ze zwoleńskiej policji. Jak dodaje, w planach jest przesłuchanie świadków wypadku – m.in. ojca dziecka.

Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą.

Korzystajmy wyłącznie z miejsc do tego przeznaczonych i strzeżonych, przestrzegajmy obowiązujących zakazów oraz nigdy nie pozostawiajmy dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej – radzi rzeczniczka zwoleńskiej policji.



Bezpieczny wypoczynek nad wodą. O czym trzeba pamiętać?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by wypoczywając nad wodą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Należy przestrzegać regulaminów kąpielisk i stosować się do uwag i zaleceń ratowników. Przed wejściem do wody warto sprawdzać prognozę pogody, a podczas pływania używać sprzętu asekuracyjnego. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

Widząc tonącego, należy wezwać pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112, ocenić sytuację i wybrać najbezpieczniejszą metodę działania. Należy rzucić tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie, np. gumową piłkę, materac, koło, kij. Jeśli potrafimy, możemy iść lub płynąć na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie.

Do tonącego najlepiej podpłynąć od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczyć nasze ruchy.

