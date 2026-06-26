RMF24

W piątkowy poranek mieszkańcy Żuromina (woj. mazowieckie) zastali niecodzienny widok. Ulicami miasta, bez żadnej opieki, spacerowała krowa. Nietypowa uciekinierka szybko zmobilizowała do działania lokalną policję, która zabezpieczyła zwierzę i odnalazła właściciela. Finał tej historii znajdzie się jednak w sądzie.

Żuromin: Krowa na samotnym spacerze. Zaskakujące zgłoszenie do służb

Do tego niezwykłego zdarzenia doszło 26 czerwca 2026 roku we wczesnych godzinach porannych — przekazała w komunikacie Policja Mazowiecka. Około godziny 6:20 dyżurny żuromińskiej komendy odebrał bardzo nietypowe zgłoszenie. Informacja dotyczyła krowy spacerującej beztrosko po miejskich drogach. Do akcji skierowano dzielnicowych, którzy rozpoczęli poszukiwania niesfornej uciekinierki. Mundurowi szybko namierzyli zwierzę, które samotnie zwiedzało miasto.

Z uwagi na to, że krowa stwarzała potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, funkcjonariusze musieli natychmiast działać. Do pomocy wezwano policjantów z drogówki, których zadaniem było pilnowanie i zabezpieczenie zwierzęcia w trakcie prowadzonych działań. W tym samym czasie dzielnicowi starali się ustalić właściciela zwierzęcia. Utrudniał to fakt, że krowa nie miała żadnych cech identyfikacyjnych, w tym wymaganych przepisami tzw. kolczyków.

Służby musiały przeprowadzić szybkie rozpoznanie, aby dowiedzieć się, skąd uciekła „turystka”. Po krótkich poszukiwaniach prawda wyszła na jaw. Okazało się, że zwierzę należy do jednego z mieszkańców Żuromina. Krowa została bezpiecznie przekazana w ręce właściciela, jednak na tym sprawa się nie zakończyła. Zaczęły się problemy prawne dla gospodarza.

Policja

Właściciel krowy stanie przed sądem. Zaskakująca reakcja 73-latka

Kiedy policjanci dotarli do mężczyzny, spotkało ich spore zaskoczenie. Senior nie czuł się winny za zaistniałą sytuację i poranną wycieczkę swojego zwierzęcia. W związku z tym policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.

Właściciel krowy musi teraz liczyć się z odpowiedzialnością przed wymiarem sprawiedliwości. Zgodnie z polskim kodeksem wykroczeń, zarzuty wobec mężczyzny dotyczą dwóch kluczowych kwestii: niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz braku identyfikacji i rejestracji zwierzęcia. O dalszych konsekwencjach zdecyduje teraz sąd.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Całe zdarzenie stało się dla mundurowych pretekstem do wystosowania ważnego apelu. Policja przypomina o konieczności przestrzegania przepisów regulujących trzymanie zwierząt gospodarskich. Funkcjonariusze podkreślają, że odpowiedzialne zabezpieczenie zwierząt to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim kluczowa kwestia dla bezpieczeństwa.

Chodząca samowolnie po mieście krowa mogła doprowadzić do wypadku, w którym ucierpiałaby nie tylko ona sama, ale również uczestnicy ruchu drogowego. Każdy właściciel musi pilnować swojego zwierzęcia, by nie doszło do podobnych, niebezpiecznych incydentów, które ostatecznie swój finał mogą znaleźć w sali sądowej.