Zderzenie tramwaju z autobusem w Warszawie

RMF24

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W środę rano na warszawskiej Białołęce doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Autobus miejski zderzył sie z tramwajem. Po kolizji autobus uderzył jeszcze w słup tramwajowy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak pasażerowie musieli liczyć się z utrudnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Jak informuje Miejski Reporter do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 9 na ulicy Światowida, w rejonie pętli Nowodwory.

Według wstępnych ustaleń, kierowca autobusu linii 186 podczas wykonywania skrętu wjechał pod nadjeżdżający tramwaj linii 2. W wyniku kolizji autobus odbił się i uderzył jeszcze w słup tramwajowy.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym trzy zastępy straży pożarnej. Na szczęści nikomu nic się nie stało.

Kolizja spowodowała utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zablokowany był wjazd na pętlę Nowodwory, co wymusiło zmiany tras kilku linii autobusowych i tramwajowych.

Utrudnienia dotknęły tramwaje linii 2 i 17 oraz autobusów linii 186, 516 i 518