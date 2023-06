Na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Golędzinowskiej w Warszawie przeprowadzono symulację zderzenia lokomotywy z SUV-em. To element ogólnopolskiej kampanii społecznej "Bezpieczny przejazd".

Choć w czasie symulacji lokomotywa poruszała się z prędkością o wiele mniejszą niż zazwyczaj i nie miała doczepionych wagonów, to samochód znajdujący się na torach został niemalże zmiażdżony. Po tym rozpoczęła się pokazowa akcja ratunkowa służb. Strażacy wycinali "pasażerów" ze zniszczonego pojazdu, a ratownicy medyczni pokazali, jak ratuje się życie ofiar wypadków.

Każdy z nas może zostać ratującym i może to nie wynikać z naszych chęci, ale okoliczności, w których się znaleźliśmy. Pamiętajmy, że prawo zobowiązuje nas do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Dzisiaj podczas symulacji służby pokazały nam modelowy przykład radzenia sobie w sytuacji zderzenia pociągu z samochodem, ale każdy wypadek komunikacyjny jest inny. Jest to zależne od wielu czynników, między innymi od miejsca, rodzaju zdarzenia czy pojazdów biorących w nim udział. Kiedy już zadbaliśmy o nasze bezpieczeństwo oraz odpowiednio zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać wszystkie kluczowe informacje - powiedział Marcin "Borkoś" Borkowski, ratownik medyczny. Dla nas ratowników medycznych ludzkie życie jest priorytetem, dlatego im więcej będziemy wiedzieć o wypadku, tym lepiej przygotujemy się do udzielenia pomocy jego ofiarom - dodał.

Symulacja ma przemówić do wyobraźni kierowców i sprawić, że zwiększy się bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.

Organizatorzy akcji podkreślają, że w ubiegłym roku na przejazdach i przejściach w poziomie szyn doszło do 172 wypadków i kolizji. Zginęły w nich 43 osoby, a 20 zostało ciężko rannych. Z kolei w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. doszło do 82 wypadków i kolizji. Zginęły 24 osoby, a 5 zostało ciężko rannych.

W ramach kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd" nieustannie podkreślamy, jak ważne jest zachowywanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Jedną z kluczowych inicjatyw jest organizowana przez nas symulacja zderzenia lokomotywy z samochodem. Za jej pośrednictwem chcemy pokazać, jak małe szanse na przeżycie mają pasażerowie w starciu z pędzącym pociągiem - mówił Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kampania "Bezpieczny przejazd" promuje też wiedzę o żółtych naklejkach, które PKP umieściło na 14 tys. przejazdów w całej Polsce. Znajdziemy na nich m.in. numer skrzyżowania, który trzeba podać, dzwoniąc na numer 112, gdy utkniemy samochodem na przejeździe. Dzięki przekazaniu tej informacji możliwe jest szybkie zatrzymanie pociągu.

Organizatorzy akcji podkreślają, że jeżeli nasze auto utknie na przejeździe i jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia, należy jak najszybciej opuścić pojazd wraz z pasażerami. Kierowcy nie powinni się też obawiać wyłamywania rogatek, jeśli dzięki temu mogą zjechać z przejazdu i ocalić życie.

