Zarzuty dla Dawida K. Prokuratura o aferze w Szpitalu Południowym

RMF24

Dawid K., główna postać w aferze warszawskiego Szpitala Południowego, usłyszał w zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości, w kwocie 583,5 tys. zł. Mężczyzna nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego w wys. 200 tys. zł i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Poręczenie majątkowe zostało złożone – przekazał w środę rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.

Zarzut dla Dawida K. Prokuratura ujawniła szczegóły

Zgromadzone przez prokuraturę materiały (m.in. ze Szpitala Południowego, Szpitala Bródnowskiego, różnych przychodni, szkół wyższych, ale również od operatorów telekomunikacyjnych i przesłuchanych świadków – przyp. red.) wykazują, że w wielu przypadkach lekarz Dawid K. pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego – przekazał prok. Piotr Skiba.

Jak dodał, prokuratura ma potwierdzenie, że w skrajnych przypadkach Dawid K. przebywał poza Warszawą albo nawet poza granicami Polski.

W związku z tymi ustaleniami Dawidowi K. we wtorek został ogłoszony zarzut. Podczas środowej konferencji prasowej prok. Piotr Skiba wyjaśnił, że był to zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583,5 tys. zł „poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury”.

To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mieniem. Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy Dawid K. zatrudniony był w Szpitalu Południowym na różnych oddziałach. Chodzi tutaj o kilkadziesiąt złożonych faktur, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy niezgodnego z deklaracjami – mówił prok. Skiba.

Jak dodał, Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju

Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego (Dawida K. – przyp. red.) wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu – poinformował prok. Skiba.

Jak dodał prokurator, poręczenie majątkowe zostało już złożone.

Rzecznik warszawskiej prokuratury ujawnił również szczegóły wtorkowego przesłuchania Dawida K. Przekazał, że mężczyzna złożył bardzo obszerne, wielogodzinne wyjaśnienia.

(Dawid K.) zawnioskował o udostępnienie mu akt. Zapowiedział i zaznaczył, że po zapoznaniu się z analizą (prokuratury), i z wszystkimi dokumentami, danymi, które stanowiły podstawę do sporządzenia tej analizy, złoży dodatkowe, obszerne wyjaśnienia – mówił prok. Skiba.

„Salonik VIP” w Szpitalu Południowym? „Nikt nie potwierdził, iż widział jakichś polityków”

Podczas środowej konferencji prasowej prok. Skiba odniósł się również do doniesień medialnych na temat rzekomego istnienia „saloniku VIP” w warszawskim Szpitalu Południowym, z którego mieli korzystać m.in. niektórzy politycy.

Dotychczas zgromadzone dowody w postaci zeznań świadków nie potwierdzają, iż pomieszczenie przejęte od Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane w innym celu niż przewidziany przez regulamin funkcjonowania szpitala. W szczególności nikt nie potwierdził, iż widział jakichś polityków, celebrytów albo nawet Dawida K. w tych pomieszczeniach – powiedział prok. Skiba.

Rzecznik warszawskiej prokuratury poinformował również, że zabezpieczono monitoring, z którego „nie wynika, by ktoś w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni przed zabezpieczeniem go udzielał tam jakichkolwiek świadczeń”.

Skrócona kolejka do lekarza. „Wytypowaliśmy kilkanaście osób: polityków, ludzi show-biznesu”

Prokurator Skiba przyznał jednak, że w zeznaniach kilku świadków – głównie z SOR-u czy z rejestracji – pojawiła się kwestia skróconej ścieżki udzielania porad medycznych. Jak wyjaśnił, chodzi o osoby, które „dzwoniły na rejestrację, prosiły o zarejestrowanie na poradę do doktora Dawida K., także powoływały się na to, że dostały telefon w specjalnym trybie od doktora Dawida K.”

W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show-biznesu, osoby, które są rozpoznawalne. Osoby (te) będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA – poinformował prok. Piotr Skiba.

Kim jest Dawid K.?

Lekarz Dawid K. – według publikacji portalu Zero.pl – jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Dawid K. zrezygnował z członkostwa w KO i z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy – pół miliona złotych, które szpital musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania.