Zaginęła 13-letnia Roksana. „Miała powiedzieć rodzicom, że wróci za 10 minut”

RMF24

13-letnia Roksana wyszła z domu w Warszawie w sobotę 10 października o godz. 15:00. Do chwili obecnej nie wróciła. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną. Apel do każdego, kto ma jakiekolwiek informacje o nastolatce, opublikowali dziś policjanci z warszawskiej Ochoty.

Zaginęła 13-letnia Roksana. Policja prosi o pomoc

W Warszawie zaginęła 13-letnia Roksana. Wyszła z domu trzy dni temu, w sobotę 10 października, o godz. 15:00. Nie ma z nią kontaktu. Jej rysopis i wizerunek upubliczniła policja z warszawskiej Ochoty. Dziewczynka ma 170 cm wzrostu, jest szczupła, ma długie, proste blond włosy.

W dniu zaginięcia 13-latka miała na sobie szarą bluzę, szare spodnie dresowe, białe sportowe buty. Miała też przy sobie małą, szarą torebkę. Jak podał Polsat News, wychodząc z domu dziewczynka „miała powiedzieć rodzicom, że wróci za 10 minut”.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, są proszone o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III przy ul. Opaczewskiej 8, tel. 47 723 93 50, 47 723 93 51, 723 93 43 lub najbliższą jednostką policji lub całodobowymi numerami 112 i 997. Informacje można również przekazywać na adres: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl - zaapelowała asp. Małgorzata Gębczyńska.

Fot. KRP III – Ochota, Ursus, Włochy / Policja