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Zaatakował wójt Starej Kornicy. Nowe informacje ws. sprawcy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 lipca (11:44)

Po ataku na wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu 42-letni mężczyzna przejdzie na początku tygodnia badanie psychiatryczne – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Bartłomiej Świderski.

Zaatakował wójt Starej Kornicy. Nowe informacje ws. sprawcy
Do ataku na wójt gminy Stara Kornica doszło w kwietniu, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • 42-letni mężczyzna, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, przejdzie badanie psychiatryczne.
  • Atak miał miejsce 29 kwietnia w urzędzie gminy.
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Biegli psychiatrzy ustalą, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny, czy rozumiał znaczenie swojego czynu i mógł pokierować swoim postępowaniem – wyjaśnił prok. Świderski.

Dodał, że na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze, czy wystarczy jednorazowe badanie, czy też zajdzie potrzeba skierowania podejrzanego na dłuższą obserwację psychiatryczną w warunkach szpitalnych.

Do ataku doszło 29 kwietnia br. na terenie urzędu gminy. 42-letni mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem wójt Beatę Jerzman w okolice szyi i jamy brzusznej. Poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie przeszła pilną operację.

Sprawcą okazał się pracownik gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie podejrzany przebywa w tymczasowym areszcie. 

Źródło: RMF24/PAP

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