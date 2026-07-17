Zaatakował w Warszawie trzy osoby, w tym wicemistrzynię olimpijską z Białorusi

RMF24

Aresztowano mężczyznę, który zaatakował trzy osoby na terenie dworca autobusowego Warszawa Zachodnia. Jedną z uderzonych przez Marcina N. osób jest wicemistrzyni olimpijska z Białorusi Alaksandra Hierasimienia.

Pochodząca z Białorusi Alaksandra Hierasimienia – pływaczka, wicemistrzyni olimpijska – jak opisywała Natalia Radzina z portalu Karta’97, została zaatakowana 10 lipca w godzinach porannych na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia. Nieznany mężczyzna miał uderzyć ją w głowę.

Pobił trzy osoby na terenie dworca

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że prowadzone jest postępowanie przeciwko Marcinowi N., który pomiędzy 10 a 11 lipca pobił trzy osoby na terenie dworca autobusowego Warszawa Zachodnia.

W tym na byłą wicemistrzynię olimpijską w pływaniu, której nietykalność cielesną naruszył w ten sposób, że uderzył ją jeden raz pięścią w głowę – przekazał prok. Skiba.

Kolejnego mężczyznę kopnął w nogę i uderzył w twarz, rozbijając mu wargę.

Marcin N. się przyznał

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin N. przyznał się do zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach twierdził, że pokrzywdzeni byli jego znajomymi, którym pożyczał pieniądze, a teraz go nie rozpoznają – zaznaczył prok. Skiba.

Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratora i aresztował mężczyznę. Śledczy ustalają, czy byli jeszcze inni pokrzywdzeni. Prok. Skiba przekazał, że zachodzi konieczność przeprowadzenia jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego podejrzanego.

W świetle zgromadzonych dowodów czyn na szkodę białoruskiej wicemistrzyni olimpijskiej w pływaniu nie został popełniony przez podejrzanego z uwagi na przynależność narodową pokrzywdzonej – podkreślił.

Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.