6-latek wjechał rowerkiem w autobus. Wezwano śmigłowiec LPR

RMF24

Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym popołudniu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko.

Do wypadku doszło po godz. 14 na ul. Głównej w Żabiej Woli.

Dziecko poruszało się na małym rowerku w towarzystwie rodzica. W pewnym momencie 6-latek uderzył w bok autobusu, który podjeżdżał na przystanek – informuje Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM.

Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziecko było przytomne, ale odniosło na tyle poważne obrażenia, że służby medyczne podjęły decyzję o zabraniu go śmigłowcem LPR-u do szpitala – poinformował serwis Grodzisk News.

W momencie wypadku 6-latek miał na głowie kask ochronny.