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6-latek wjechał rowerkiem w autobus. Wezwano śmigłowiec LPR

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (18:05)

Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym popołudniu w miejscowości Żabia Wola obok Grodziska Mazowieckiego ranne zostało 6-letnie dziecko.

6-latek wjechał rowerkiem w autobus. Wezwano śmigłowiec LPR
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Do wypadku doszło po godz. 14 na ul. Głównej w Żabiej Woli.

Dziecko poruszało się na małym rowerku w towarzystwie rodzica. W pewnym momencie 6-latek uderzył w bok autobusu, który podjeżdżał na przystanek – informuje Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM.  

Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dziecko było przytomne, ale odniosło na tyle poważne obrażenia, że służby medyczne podjęły decyzję o zabraniu go śmigłowcem LPR-u do szpitala – poinformował serwis Grodzisk News.

W momencie wypadku 6-latek miał na głowie kask ochronny.

Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek

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