Wielkie święto transplantologii w Wilanowie. 31. Bieg po Nowe Życie

RMF24

Już 5 września w niezwykłej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się 31. edycja Biegu po Nowe Życie. To wyjątkowe wydarzenie od lat przypomina o sile transplantacji, świadomym dawstwie narządów i szansie na drugie życie, jaką otrzymują osoby po przeszczepieniu.

Transplantacja łączy ludzi

Bieg po Nowe Życie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim manifest solidarności z osobami po przeszczepieniu oraz rodzinami dawców. W marszu nordic walking spotkają się osoby po przeszczepieniach, znane postaci ze świata kultury i mediów, lekarze, młodzież warszawskich szkół oraz przyjaciele wydarzenia.

Uczestnicy stworzą czteroosobowe sztafety, a każda osoba pokona symboliczny dystans 1 kilometra.

Każdy kilometr pokonany tego dnia jest symbolicznym gestem solidarności z osobami po przeszczepieniu i z rodzinami dawców - podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie.

5 września odbędzie się kolejny Bieg po Nowe Życie

Przeszczep wątroby uratował go od śmierci. "Żyję pełnią życia, z wdzięcznością dla dawcy" Otrzymać nowe życie – jakie to uczucie? Są wśród nas osoby, które znają odpowiedź na to pytanie. Jedną z nich jest Rafał Kątny – wielkanocny gość Faktów RMF FM. W wieku 41 lat dowiedział się, że stan jego wątroby jest dramatyczny i jedyny ratunek to…

Nowe życie dzięki transplantacji

Wśród ponad 100 osób po przeszczepieniu, które wezmą udział w marszu, będzie Marcin Kania. Jego historia pokazuje, jak wielką zmianę w życiu może przynieść przeszczep.



Codzienne życie stawało się coraz trudniejsze. Najgorsze było to, że widziałem, jak moi znajomi prowadzą normalne życie - bawią się ze swoimi dziećmi, są aktywni, cieszą się codziennością, ja nie mogłem sobie już na to pozwolić. To było bardzo trudne do zaakceptowania – mówi Marcin, który w 2025 roku przeszedł zabieg przeszczepienia płuc.

Sam przeszczep był początkiem nowego etapu. Po nim szybko doszedłem do siebie - już po 3 tygodniach byłem w domu. To było coś niesamowitego, bo jeszcze chwilę wcześniej każdy oddech był walką. Dziś jestem ogromnie wdzięczny, z jednej strony zespołowi Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, a przede wszystkim dawcy, dzięki któremu mogę żyć - dodaje.

Transplantacja to szansa na nowe życie

Dr hab. Bogumił Wowra, od lat uczestniczący w wydarzeniu, podkreśla, że „transplantacja narządów i tkanek to nie tylko procedura medyczna, to przede wszystkim szansa na nowe życie.

Jako specjalista zajmujący się przeszczepianiem rogówek wiem, jak ogromną wartość ma dar przekazany drugiemu człowiekowi. Warto wspierać transplantologię, i budować świadomość, że każdy z nas może kiedyś potrzebować takiej pomocy. Dlatego będę w Wilanowie - żeby wspólnie pokazywać, że transplantacja daje nadzieję, i pozwala ludziom naprawdę zacząć życie na nowo - mówi.

Program wydarzenia

31. Bieg po Nowe Życie odbędzie się 5 września 2026 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.



12:00 – otwarcie wydarzenia, rozgrzewka i prezentacja uczestników

12:30 – start Biegu po Nowe Życie

Ok. 14:30 – dekoracja uczestników

