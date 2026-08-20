Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Zmiany dla kierowców i pasażerów

RMF24

To będzie pracowity weekend na warszawskich ulicach. Drogowcy i tramwajarze ruszają z kolejnymi etapami remontów, które oznaczają poważne zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Gdzie spodziewać się utrudnień i jak ominąć remontowane odcinki?

Przed mieszkańcami Warszawy weekend pełen remontów, zmian i utrudnień.

Już w piątek o godzinie 20:00, drogowcy będą asfaltować jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa, od Grodzkiej do tunelu. Ten odcinek drogi zostanie zamknięty.

W tym czasie kierowcy pojadą jedną jezdnią w obu kierunkach – w stronę Bielan będą dostępne dwa pasy, a w kierunku Mokotowa zalecany objazd poprowadzi przez Most Łazienkowski lub Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do Mostu Gdańskiego.

Alternatywnie, utrudnienia można ominąć ulicą Krasińskiego przez Plac Wilsona, do Mickiewicza, Andersa i Trasy Łazienkowskiej.

Nowa nawierzchnia ma być gotowa w poniedziałek (24 sierpnia) o godzinie 5:00.

W tym czasie zmienią się te trasy linii autobusowych: 106, 118, N16 i WAKACJE. Autobusy 185 pojadą jak zwykle, ale nie zatrzymają się na remontowanym fragmencie.

Autor. Infoulice Warszawa

Ostatnia warstwa asfaltu na Grójeckiej

Na Grójeckiej ekipy drogowców rozpoczną prace w piątek o godzinie 21:00. Zamknięta zostanie jezdnia w stronę Alei Krakowskiej, od Baśniowej do skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Objazdy poprowadzą ulicami: Kopińską, Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Od strony Alej Jerozolimskich kierowcy pojadą Sokołowskiego „Grzymały” do Białobrzeskiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W związku z pracami zmienią się trasy autobusów linii: 191, N38, N43 i N88 w jednym kierunku. Nową nawierzchnią kierowcy pojadą najpóźniej w niedzielę o godzinie 23:00.

Autor. Infoulice Warszawa

Naprawa po pożarze na Trasie Łazienkowskiej

W nocy z piątku na sobotę ruszy dwudniowa naprawa nawierzchni Alei Stanów Zjednoczonych, uszkodzonej po pożarze autobusu. W sobotę, 22 sierpnia, zamknięty będzie prawy pas – kierowcy nie skręcą też w ulicę Saską w stronę Gocławia.

Objazdy poprowadzą ulicami: Urugwajską, Lizbońską i Afrykańską lub Wałem Miedzeszyńskim i Afrykańską. W niedzielę kierowcy przejadą prawym pasem i znowu skręcą w Saską, ale zamknięte będą dwa pasy: lewy i środkowy.

Autor. Infoulice Warszawa

Remont torów na Puławskiej – kolejny etap od poniedziałku

Od poniedziałku (24 sierpnia), tramwajarze otworzą przejazd Aleją Lotników, a ekipy remontowe przeniosą się na skrzyżowanie Puławskiej z Aleją Wilanowską. Zamknięte będą przejazdy przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Puławskiej z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości.

Z Puławskiej od Piaseczna kierowcy nie skręcą w lewo w Aleję Wilanowską lub w Aleję Niepodległości, a z obu stron Alei Wilanowskiej wyjazd będzie możliwy tylko w prawo. Objazd poprowadzi Doliną Służewiecką do Domaniewskiej.

Prace na skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską potrwają do niedzieli, 30 sierpnia. Na podstawowe trasy wrócą autobusy linii: 189, 193, 317, 401, 402, N01 i N33.

Autor. Infoulice Warszawa

Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej można znaleźć w miejskim serwisie Infoulice Warszawa oraz na stronie infoulice.um.warszawa.pl.