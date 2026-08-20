Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Zmiany dla kierowców i pasażerów

Przed mieszkańcami Warszawy weekend pełen remontów, zmian i utrudnień.
Już w piątek o godzinie 20:00, drogowcy będą asfaltować jezdnię Wisłostrady w kierunku Mokotowa, od Grodzkiej do tunelu. Ten odcinek drogi zostanie zamknięty.
W tym czasie kierowcy pojadą jedną jezdnią w obu kierunkach – w stronę Bielan będą dostępne dwa pasy, a w kierunku Mokotowa zalecany objazd poprowadzi przez Most Łazienkowski lub Poniatowskiego do Wału Miedzeszyńskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i Helskim do Mostu Gdańskiego.
Alternatywnie, utrudnienia można ominąć ulicą Krasińskiego przez Plac Wilsona, do Mickiewicza, Andersa i Trasy Łazienkowskiej.
Nowa nawierzchnia ma być gotowa w poniedziałek (24 sierpnia) o godzinie 5:00.
W tym czasie zmienią się te trasy linii autobusowych: 106, 118, N16 i WAKACJE. Autobusy 185 pojadą jak zwykle, ale nie zatrzymają się na remontowanym fragmencie.
Ostatnia warstwa asfaltu na Grójeckiej
Na Grójeckiej ekipy drogowców rozpoczną prace w piątek o godzinie 21:00. Zamknięta zostanie jezdnia w stronę Alei Krakowskiej, od Baśniowej do skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Objazdy poprowadzą ulicami: Kopińską, Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Od strony Alej Jerozolimskich kierowcy pojadą Sokołowskiego „Grzymały” do Białobrzeskiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.
W związku z pracami zmienią się trasy autobusów linii: 191, N38, N43 i N88 w jednym kierunku. Nową nawierzchnią kierowcy pojadą najpóźniej w niedzielę o godzinie 23:00.
Naprawa po pożarze na Trasie Łazienkowskiej
W nocy z piątku na sobotę ruszy dwudniowa naprawa nawierzchni Alei Stanów Zjednoczonych, uszkodzonej po pożarze autobusu. W sobotę, 22 sierpnia, zamknięty będzie prawy pas – kierowcy nie skręcą też w ulicę Saską w stronę Gocławia.
Objazdy poprowadzą ulicami: Urugwajską, Lizbońską i Afrykańską lub Wałem Miedzeszyńskim i Afrykańską. W niedzielę kierowcy przejadą prawym pasem i znowu skręcą w Saską, ale zamknięte będą dwa pasy: lewy i środkowy.
Remont torów na Puławskiej – kolejny etap od poniedziałku
Od poniedziałku (24 sierpnia), tramwajarze otworzą przejazd Aleją Lotników, a ekipy remontowe przeniosą się na skrzyżowanie Puławskiej z Aleją Wilanowską. Zamknięte będą przejazdy przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Puławskiej z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości.
Z Puławskiej od Piaseczna kierowcy nie skręcą w lewo w Aleję Wilanowską lub w Aleję Niepodległości, a z obu stron Alei Wilanowskiej wyjazd będzie możliwy tylko w prawo. Objazd poprowadzi Doliną Służewiecką do Domaniewskiej.
Prace na skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską potrwają do niedzieli, 30 sierpnia. Na podstawowe trasy wrócą autobusy linii: 189, 193, 317, 401, 402, N01 i N33.
Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej można znaleźć w miejskim serwisie Infoulice Warszawa oraz na stronie infoulice.um.warszawa.pl.