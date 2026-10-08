Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Jak uniknąć korków?

RMF24

W najbliższy weekend Warszawiaków czekają spore utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej. Drogowcy i tramwajarze zaplanowali szereg prac na kluczowych trasach stolicy. Przed podróżą warto sprawdzić szczegóły zmian, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Nowa nawierzchnia na Towarowej przy Placu Zawiszy

Od piątku od godziny 22:00 do poniedziałku do godziny 4:00, drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na lewych pasach ulicy Towarowej przy Placu Zawiszy. W tym czasie zamknięte zostaną pasy przy torowisku na obu jezdniach Towarowej, pomiędzy Placem Zawiszy a zawrotką.

Kierowcy będą mogli przejechać tylko jednym pasem w każdym kierunku. Zalecane objazdy poprowadzą ulicami Prostą, Aleją Jana Pawła II oraz Aleją Niepodległości do Wawelskiej. W kolejnym weekendzie planowane jest asfaltowanie prawych pasów.

Weekend bez tramwajów na Słomińskiego

W sobotę i niedzielę ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią dwie zwrotnice przy przystanku Rondo Zgrupowania AK „Radosław”. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały ulicą Słomińskiego na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Międzyparkowej.

Linie 1 i 28 pojadą objazdami przez Aleję Jana Pawła II, ulicę Stawki i Międzyparkową, natomiast wszystkie kursy linii 16 zakończą się przy Muranowskiej.

Z kolei na trasie Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – stacja metra Trocka kursować będą autobusy zastępczej linii Z-5. Uruchomione zostaną także dwie linie tramwajowe uzupełniające: 71 (Plac Narutowicza – Metro Marymont) oraz 76 (Annopol – Miasteczko Wilanów).

Asfaltowanie na Jagiellońskiej – tylko jeden kierunek ruchu

Od poniedziałku z kolei od godziny 7:00, rozpocznie się układanie nowej nawierzchni na ulicy Jagiellońskiej, po zakończonej przebudowie magistrali ciepłowniczej.

Prace w tym miejscu potrwają do poniedziałku, 26 października. W tym czasie zamknięta zostanie połowa jezdni Jagiellońskiej na odcinku od Marcinkowskiego do budynku Jagiellońska 17.

Ruch będzie możliwy tylko w kierunku Okrzei. Ulica Kępna od strony Targowej straci połączenie z Jagiellońską. Autobusy linii 135 w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska nadal będą jeździły Targową.

Fot. Infoulice Warszawa

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów

W związku z zaplanowanymi pracami zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami.

Przed wyjazdem warto śledzić bieżące komunikaty i planować podróż z wyprzedzeniem, by uniknąć korków i opóźnień.